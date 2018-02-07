فصائل المقاومة الفلسطينية : 'أحمد جرار' نموذج لكل الأحرار .. وحسابنا مع المحتل سيبقي مفتوحاً

وشددت الفصائل عبر ممثلين عنها علي أن إرث البطولة و الفداء الذي تركه 'جرار' خلفه سيكون نبراساً للأجيال القادمة، كما شددت علي أن الحساب مع المحتل الغاصب سيظل مفتوحاً.

وفي السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' علي لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، :'واهم من يظن أن الحساب قد أقفل باغتيال أحمد جرار؛ فهو مفتوح و لن يغلق بفضل السائرين علي دربه'.

وأضاف 'القانوع' رداً علي تبجح وزير حرب الاحتلال 'أفيغدور ليبرمان' الذي سارع للمفاخرة بجريمة الاغتيال، 'ستدفعون قريباً ثمن جرائمكم'.

ومن جهتها، أشادت حركة 'الجهاد الإسلامي' في فلسطين ببسالة الشهيد 'جرار'، و بمسيرته النضالية.

وقال القيادي في الحركة الشيخ بسام السعدي لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، :' إن جرار سيبقي منارة للمقاومة ، تهتدي بنورها كل الأجيال اللاحقة'.

وأضاف 'السعدي'، 'لقد جدّد فينا فارسنا البطل روح المقاومة علي امتداد الوطن السليب، والذي يتعرض لهجمة عدوانية ، و تهويدية غير مسبوقة'

أما الناطق باسم 'لجان المقاومة في فلسطين' 'أبو مجاهد'، فقال، :'نحن أمام نموذج رائد ضرب منظومة الأمن الصهيونية، وجعلها في استنفار دائم لأكثر من شهر'.

وتابع القول، :'إن سلاحك الطاهر هو أيقونة الأحرار، وسيبقي دمك الطاهر لعنة تطارد المحتلين ، والعملاء، وسيتحول لبراكين من لهب تدك أوكارهم ، وتضربهم من جديد'.

وفي ذات السياق، أكد محافظ مدينة جنين اللواء إبراهيم رمضان، أن استشهاد 'جرار' لن يوقف مسيرة النضال الفلسطيني، كما لم يحصل من قبل عند اغتيال قائمة طويلة من القيادات والرموز الوطنية علي امتداد سنوات الصراع.

كما أكد في معرض حديثه أن طريق التحرير و العودة يحتاج سيلاً من الدماء، لافتاً إلي أن هذا الشعب يعرف جيداً السبيل نحو استرداد حقوقه المغتصبة.

ومن ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحركة 'المجاهدين' الفلسطينية مؤمن عزيز :' إذا كان العدو يعتقد أنه باستشهاد المطارد جرار سيغلق حساباته مع أبناء شعبنا المنتفض فهو واهم، لأن رجالات الضفة يثبتون دائماً بعزمهم ، و إرادتهم أنهم رجال المرحلة الذين حطموا الصورة الزائفة للحالة الاستخباراتية الصهيونية'.

وأضاف، ' البطولة التي أظهرها المطارد 'جرار' خلال الأيام الفائتة تؤكد أن أبناء شعبنا ملتفين خلف خيار المقاومة الذي أثبت نجاعته في وجه الاحتلال ومشاريعه التصفوية'.

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