تصدير 757 ألف طن من الألبان الإيرانية الي خارج البلاد

وأضاف 'حسن كني' اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا، ان إنتاج الحليب بلغ عشرة ملايين و200 ألف طن ونظرا للإنتاج السنوي الفردي الذي يبلغ 110 كيلو غرامات تم توفير ظروف جيدة للسلة الغذائية للمواطنين الإيرانيين في هذا القطاع.

كما أشار مساعد وزير الجهاد الزراعي للإنتاجات الحيوانية، أنه تم إنتاج مليونين و 250 ألف طن من لحوم الدجاج هذا العام، حيث يبلغ الإنتاج السنوي للفرد الواحد 28 كيلو غراما أي ضعف المتوسط العالمي من إستهلاك لحوم الدجاج الذي يبلغ 14-15 كيلو غراما للفرد الواحد.

وأضاف كني، انه في الوقت الراهن يبلغ مقدار إنتاج اللحوم الحمراء في البلاد 830-840 ألف طن وان نسبة إستهلاك 930-940 ألف طن.

وأردف ركني، انه في الوقت الراهن يبلغ الإنتاج العالمي للعسل 250 غراما لكن في إيران يبلغ هذا الإنتاج ثلاثة اضعاف متوسط الإنتاج العالمي أي نحو كيلوغرام واحد لكل فرد.

وأشار كني، ان إيران ونظرا للظروف التي تتمتع بها ستصبح إحد البلدان الهامة المصدرة للمنتجات البروتينية.

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