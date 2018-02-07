مصدر مسؤول يعلن عن اصابة 11 اطفائيا في حادث الحريق بمبني وزارة الطاقة

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، اوضح درابادي انه منذ اندلاع الحريق في مبني وزراة الطاقة، صباح امس (الاثنين)، حتي الان فقد اصيب 11 اطفائيا؛ مضيفا ان 5 من هؤلاء الاطفائيين ولسبب اصابتهم بحالات الاختناق اثر كثافة الدخان نقلوا بواسطة فريق الطوارئ الي المراكز العلاجية، فيما تمت معالجة الـ 7 الاخرين في محل الحدث.

الي ذلك، اعرب عمدة طهران في تصريح للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، عن توقعه بانخساف او دمار قسم من المبني وذلك نظرا للفجوات العميقة في بوابة موقف السيارات التابع لمبني وزارة الطاقة في طهران.

وكان المتحدث في مؤسسة اطفاء الحرائق في طهران 'جلال ملكي' قد صرح يوم امس الاثنين ان حريقا اندلع في مبني تابع لوزارة الطاقة وسط العاصمة طهران دون وقوع ضحايا.

واضاف ملكي، ان الحريق وقع عند الساعة 10 و 6 دقائق من صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي ونجح رجال الاطفاء في انقاذ 50 شخصا كانوا عالقين في المبني.

انتهي ** ح ع

