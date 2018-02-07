برلين ولندن تشاركان في مؤتمر اعمار العراق

وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء ، اكد مبعوث المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ان بلاده ستشارك علي نطاق واسع في مؤتمر اعمار العراق بالكويت'.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عبر المبعوث الالماني اكهارت بروزة عن 'رغبة بلاده بالعمل مع العراق في مختلف القطاعات، ومنها قطاعات الطاقة والتمويل والتعليم وأتمتة الخدمات وإدارة مشاريع الإعمار'.

وفي ذات السياق اكدت بريطانيا دعمها للعراق في مختلف المجالات بعد تحقيق الانتصار علي تنظيم داعش.

واكد السفير البريطاني في بغداد جون ويليكس، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات بعد تحقيق الانتصار الكبير علي عصابات داعش الارهابية والرغبة الكبيرة للشركات البريطانية بالمساهمة في جهود الإعمار'.

وجدد السفير ويليكس دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الي العبادي لزيارة بريطانيا.

ويذكر ان كلا من المانيا وبريطانيا انضمتا الي التحالف الدولي الذي تشكل بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي للعراق في صيف عام 2014 ، بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، وشاركتا بسلاحهما الجوي في بعض العمليات العسكرية ضد داعش.

وفيما يتعلق بمؤتمر اعمار العراق، الذي سيعقد في دولة الكويت في الثاني عشر من شهر ايار-مايو الجاري، فأن الدعوات الرسمية من قبل الحكومة العراقية وجهت لاكثر من سبعين دولة، وعدد كبير من الشركات ورجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب.

وقد اعلنت عدد من الدول من بينها الجمهورية الاسلامية الايرانية انها ستشارك في المؤتمر المذكور، ويأمل العراق ان يحصل علي الدعم المالي المطلوب للانطلاق بمرحلة اعادة البناء والاعمار بعد تحقيق الانتصار العسكري الشامل علي تنظيم داعش الارهابي.

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