ظريف ولافروف يبحثان القضايا الثنائية والاقليمية

طهران/6شباط/فبراير- بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصالهما الهاتفي مساء اليوم الثلاثاء القضايا الثنائية والاقليمية.

وتبادل ظريف ولافروف خلال هذا الاتصال الهاتفي وجهات النظر بشان مستجدات الاوضاع بشان سوريا والقضايا المتعلقة ببحر قزوين وتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) والعلاقات الثنائية بين طهران وموسكو.
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ظريف ولافروف يبحثان القضايا الثنائية والاقليمية

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