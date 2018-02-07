السفير الإيراني لدي قطر يلتقي رئيس وزراء هذا البلد

الدوحة/6 شباط/فبراير/إرنا- إلتقي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي قطر 'محمد علي سبحاني' اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء القطري الشيخ 'عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني' وبحث الجانبان المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وحسب ما أفادت إرنا، شارك كذلك في هذا اللقاء القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية لدي الدوحة 'حسين حيدري' حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية سيما سبل تطوير التعاون السياسي والإقتصادي.
كما بحث الجانبان نوعية تواجد الشركات الإيرانية في 'المعرض الدولي الأول للمنتجات القطرية'.
وأكد سبحاني لرئيس الوزراء القطري، ان الشركات الإيرانية ستسجل حضورا فاعلا وستستعرض منتجاتها في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والمواد الغذائية وغيرها لزوار المعرض.
يذكر، ان 'المعرض الدولي الأول للمنتجات القطرية' يبدأ اعماله اعتبارا من 8 نيسان/أبريل المقبل حتي 11 من الشهر نفسه في العاصمة القطرية الدوحة.
وتشارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع عدد آخر من البلدان في هذا المعرض بدعوة مباشرة من شخص رئيس الوزراء.
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سياسي

محمد علي سبحاني

إيران وقطر

التعاون السياسي والإقتصادي

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السفير الإيراني لدي قطر يلتقي رئيس وزراء هذا البلد

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