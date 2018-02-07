روحاني: إيران ستكون بالتأكيد الي جانب الشعب الأفغاني في مكافحة الإرهاب

طهران/6 شباط/فبراير/إرنا- قال رئيس الجمهورية 'حسن روحاني' اليوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي في طهران، وفي معرض إجابته علي سؤال حول إتفاقية التعاون الشاملة بين إيران وأفغانستان وانها هل تشمل الجانب العسكري أم لا وانه نظرا لحضور الإرهابيين في أفغانستان، هل ان إيران مستعدة لوضع خبراتها في متناول هذا البلد وتقديم إستشاراتها له أم لا قال، 'ان أفغانستان جارتنا الشرقية التي تربطنا بها علاقات جيدة طيلة قرون متمادية وكذلك ان الشعب الإيراني العظيم كان ولازال يستضيف الكثير من الإخوة والأخوات الأفغان وأطفالهم برحابة صدر وان مواصلة التعليم في المدارس الإيرانية متاحة لهم بالمجان؛ طبعا ان هذه المبادرة من قبل وزارة التربية والتعليم تعد عملا ثقافيا قيما'.

كما أكد روحاني، ان هذه الإتفاقية، إتفاقية هامة وشاملة بين إيران وأفغانستان، أبرمت منذ فترة مهام رئيس الجمهورية الإيراني السابق وهي سارية المفعول لحد الآن مصرحا، 'ان الكثير من أقسام هذه الإتفاقية أصبحت نهائية وان الأقسام الأخري منها باتت قيد التنفيذ مضيفا ان تنفيذ هذه الإتفاقية سيصب في مصلحة الجانبين بالتأكيد'.
كما عبر عن أسفه حيال تواجد الإرهابيين في أفغانستان مؤكدا علي إستعداد إيران لتقديم كافة المساعدات اللازمة سواء كانت في مجال تقديم الإستشارات أو غيرها مشددا 'ان حضور هذا العدد الهائل من القوات العسكرية الأميركية في أفغانستان جاء بذريعة توفير الأمن للناس لكننا اليوم نشهد بوضوح ان أفغانستان قد أصبحت أقل أمنا من ذي قبل'.
وتابع روحاني، ان التواجد الأجنبي الواسع في أفغانستان من الممكن أن يكون ذريعة كبري للإرهابيين في إستقطاب الشباب اليهم معبرا عن أمله في أن تتخذ أفغانستان حكومة وشعبا القرار الذي يضمن مصالحها مشددا، 'ان إيران ستكون بالتأكيد الي جانب الشعب الأفغاني في مكافحة الإرهاب'.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

حسن روحاني

إيران وأفغانستان

مكافحة الإرهاب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روحاني: إيران ستكون بالتأكيد الي جانب الشعب الأفغاني في مكافحة الإرهاب

معظم المشاهدات

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

روحانی : الشعب الایرانی قرر ان یتحرر بعد قرون من سطوة الاستبداد

روحانی : الشعب الایرانی قرر ان یتحرر بعد قرون من سطوة الاستبداد

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

ظريف : ترامب مستاء جدا من الاتفاق النووي ويسعي لتقويضه

ظريف : ترامب مستاء جدا من الاتفاق النووي ويسعي لتقويضه

أحدث الأخبار

ايران والعراق يتفقان علي الاستثمار للتنمية الاقتصادية في سامراء

ايران والعراق يتفقان علي الاستثمار للتنمية الاقتصادية في سامراء

السيد عمار الحكيم: المعركة مع الارهاب لم تنته بعد والانتخابات القادمة ستكون مفصلية

السيد عمار الحكيم: المعركة مع الارهاب لم تنته بعد والانتخابات القادمة ستكون مفصلية

لاريجاني: التعاون المشترك بين ايران وروسيا اثمر عن نتائج ايجابية في المنطقة

خلال استقباله المبعوث الخاص للدوما الروسي

لاريجاني: التعاون المشترك بين ايران وروسيا اثمر عن نتائج ايجابية في المنطقة

حركة النجباء تحذر امريكا في حال عدم سحب قواتها من العراق

حركة النجباء تحذر امريكا في حال عدم سحب قواتها من العراق

العبادي يكشف عدد قوات التحالف الدولي في العراق ويعلن عن وجود خطة لخفضها

العبادي يكشف عدد قوات التحالف الدولي في العراق ويعلن عن وجود خطة لخفضها

موضوعات مرتبط