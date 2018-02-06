روحانی: توفیر فرص العمل الإنتاجیة كانت ولازالت من أهداف الحكومة

وتابع رئیس الجمهوریة، انه لمن بواعث الفخر والإعتزاز ان إحتجاجات الشعب مقبولة الیوم من قبل المسؤولین وإن كافة مسؤولی البلاد قد قبلوا الیوم بمبدأ الإحتجاج وانه لمن بواعث السرور ان الجمیع متفق الیوم علي 'ضرورة الإصغاء لصوت الشعب' وان هذا یوم مبارك لنا جمیعا؛ الیوم الذی نسمع فیه الي صوت الشعب وأن نعمل وفق آراء الشعب إن شاء الله.

كما تطرق الي أستقطاب الإستثمار الأجنبی مصرحا، علینا أن نكون متفائلین بالمستقبل الواعد وان ما أقوله لیس بشعار فقط ودلیلی هو ان الحیویة تسود المجتمع الیوم وإنه آخذ بالتنامی وإن الإستثمار الأجنبی قد إرتفع الیوم وهذا یعنی تحقیق التنمیة وإن الإستثمار الأجنبی قد إنتعش الیوم مقارنة بالماضی ونحن فی حال إبرام الكثیر من الإستثمارات القائمة علي بعض التقنیات المتطورة مع الشركات الأجنبیة.

إنتهی**أ م د** 1837

