بدء المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني

طهران/ 6 شباط/ فبراير/ ارنا – بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية حجة الاسلا م حسن روحاني بحضور المراسلين من وسائل الاعلام المحلية والدولية، وذلك علي اعتاب الذكري التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران (11 فبراير 1979)، وبالتزامن مع اليوم السادس من 'عشرة الفجر الظافرة'.

يذكر ان المؤتمر يتم بثه مباشرة عبر قنوات التلفاز المحلية والدولية.
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بدء المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني

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بدء المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني

بدء المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني

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