مذكرات سفير الصين عن ايام انتصار الثورة الاسلامية

وفي حوار مع ارنا قال 'خوالي مينغ' سفير الصين السابق في طهران كنت شاهدا قبل 39 عاما كيف انتصر الشعب الايراني بقيادة الامام الخميني ولم انس تلك اللحظات التي فر الشاه من ايران وكذلك لحظة هبوط طائرة الامام الخميني في مطار طهران والاستقبال المليوني الرائع الذي لامثيل له تاريخيا كل ذلك امام عيني الان وانا اتحدث لكم.

واضاف ان التاريخ سيذكر ذلك اليوم الذي خرج فيه الملايين وبعد مرور 39 عاما اتذكر ذلك اليوم وعظمة الشعب الايراني فيه و كيف أن الثورة الإسلامية أنهت تاريخ اعتماد إيران علي الدول الكبري، وبعد ذلك وقفت كدولة مستقلة بين دول العالم وبدأت تاريخا جديدا.

وقال ايضا واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال السنوات ال 39 الماضية مشاكل مثل الحرب والهجمات الإرهابية والحصار والعقوبات والعزلة الدبلوماسية، لكنها حافظت علي سيادتها واستقلالها وكرامتها، و مضت قدما.

وواصل السفير السابق لدي طهران قائلا 'عندما وقعت ايران مع ممثلي الدول الست الكبري علي الاتفاق النووي عام 2015 فان العالم لم يعترف فقط بالحق لها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بل اعترف بالجمهورية الإسلامية الإيرانية .

واضاف مينغ: بالرغم من ذلك اعتقد ان اي مشقة ومعاناة يمكن حلها ما دام الشعب مع الحكومة الاسلامية وهذا يتناغم مع التاريخ فمتي كانت الحكومات مع شعوبها وكذلك العكس فتلك الشعوب انتصرت علي الازمات التي وضعت في طريقها.

انتهي**م م** 1837

