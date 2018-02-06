اللواء باقري: الشعب الأفغاني سيتصدي للمخطط الأميركي الجديد

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء قال اللواء باقري : إن الامريكيين يبررون بقائهم في منطقة جنوب غرب اسيا، لحل التوتر في هذه المنطقة، علي هذا الاساس اذا كانت المنطقة تنعم بالهدوء ، إذن عليهم ان يسحبوا قواتهم العسكرية ويغادروا، لتتمكن دول المنطقة من حماية أمنها.

وأضاف : الامريكيون عندما أدركوا ان التنظيمات الارهابية أمثال داعش قد فقدت الاراضي التي احتلتها في العراق وسوريا، بادروا الي نقلهم الي افغانستان، و العالم يري اليوم وقوع التفجيرات والمجازر التي ترتكب في افغانستان.

وأعرب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة عن اعتقادة بان اميركا توسع مخططاتها يوما بعد يوم، وان الشعب الافغاني سيتصدي بالتأكيد لهذا المخطط وبأذن الله سيتم تطهير المنطقة من الجماعات الارهابية العميلة لاميركا.

انتهي** 2344

