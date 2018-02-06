بوتین وروحانی یؤكدان التزامهما بتنفیذ الاتفاق النووی

طهران/ 6 شباط/ فبرایر/ ارنا - سبوتنیك - أكد الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین، ونظیره الإیرانی حسن روحانی، خلال مكالمة هاتفیة، علي التزامهما بتنفیذ خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووی الإیرانی.

وجاء فی بیان الكرملین الیوم الثلاثاء: 'تم التأكید علي الالتزام بالتنفیذ المستدام لخطة العمل الشاملة حول البرنامج النووی الإیرانی كعامل مهم للاستقرار والأمن الدولیین'.
كما بحث الرئیسان بوتین وروحانی نتائج مؤتمر الحوار الوطنی السوری فی سوتشی.
وجاء فی البیان: 'جري مناقشة مؤتمر الحوار الوطنی السوری فی سوتشی یوم 30 ینایر'.
وأكد الرئیسان علي 'فعالیة التعاون بین روسیا وإیران وتركیا فی إطار صیغة أستانا، وتم الإعراب عن الاستعداد لاستمرار العمل المنسق علي تطویرها'. كما بحث الرئیسان الوضع فی الیمن وسبل تسویة القضیة الفلسطینیة.
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بوتین وروحانی یؤكدان التزامهما بتنفیذ الاتفاق النووی

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