تاكيد وزير العدل علي تطوير العلاقات القضائية مع مختلف الدول

واشار وزير العدل علي رضا آوايي الي ما تم تقديمة لعوائل المدانين في خارج البلاد، وقال : أثمرت مذكرات التفاهم القضائي التي تم التوقيع عليها مع مختلف الدول الي استرجاع 20 الي 30 من المحكومين والسجناء الي ايران .

انتهي**م م**2344

