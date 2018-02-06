تاكيد وزير العدل علي تطوير العلاقات القضائية مع مختلف الدول

خرم اباد / 6 شباط / فبراير/ ارنا- قال وزيرالعدل ان من وظائف الوزارة هو تطوير العلاقات القضائية مع مختلف الدول وفي هذا الصدد تم التوقيع علي العديد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون القضائي.
واشار وزير العدل علي رضا آوايي الي ما تم تقديمة لعوائل المدانين في خارج البلاد، وقال : أثمرت مذكرات التفاهم القضائي التي تم التوقيع عليها مع مختلف الدول الي استرجاع 20 الي 30 من المحكومين والسجناء الي ايران .انتهي**م م**2344
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