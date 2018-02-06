افتتاح مقر الرئاسة الاقليمية للإتحاد العالمي لصناعة المعارض في طهران

طهران/ 6 شباط/ فبراير – إرنا – تم اليوم الثلاثاء افتتاح مقر الرئاسة الاقليمية للإتحاد العالمي لصناعة المعارض في طهران بعد إنتخاب المدير التنفيذي لشركة المعارض الايرانية كرئيس للمكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.

ومن مهام الرئاسة الاقليمية للإتحاد العالمي لصناعة المعارض UFI دراسة ومتابعة شؤون معارض الدول المختلفة وفق معايير منها رواج التبادل التجاري وتنمية الصناعات وخلق فرص العمل وتنمية السياحة ونقل التقنيات العالمية الحديثة وتعزيز البني الاقتصادية.
وقال حسين اسفهبدي المدير التنفيذي لشركة المعارض الايرانية الذي تولي رئاسة المكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية التابع لهذا الإتحاد العالمي خلال حفل افتتاح الأمانة العامة للمكتب: قال إنّ هذا الاتحاد العالمي يحظي بأربع مكاتب اقليمية في العالم وهي مكتب الباسفيك ومقره في هونغ كونغ ومكتب الشرق والأوسط وأفريقيا ومقره في دبي و مكتب القارة الأمريكية ومقره في المكسيك ومكتب القارة الاوروبية ومقره في باريس.
وأكّد اسفهبدي علي أنّ عضوية ايران في هذا الاتحاد وتولّيها رئاسة المكتب الاقليمي قد آزر الدبلوماسية التجارية الايرانية عالمياً ومنحها القرار في إبداء وجهات النظر وإدخال تعديلات حول إستقطاب الأعضاء الجدد وكذلك في ما يخص الميزانية والتخطيط والموافقة علي العضويات حتي لو كان البلد المُطالب بالعضوية بلداً اوروبياً أو شخصية اوروبية أوأمريكية.
وفي معرض حديثه عن برامجه وخططه خلال فترة رئاسته لهذا المكتب الاقليمي قال اسفهبدي: سنسعي لتعزيز حضور ايران في المعارض الاقليمية والمعارض المقامة داخل القارة الافريقية إذ جعلنا أفريقيا إحدي الأهداف التسويقية لبلدنا حيث يتسني لنا عرض سلعنا وخدماتنا بأسعار تنافسية هناك وسنبدأ اولي خطوات هذه الخطة بعد إقامة أول ملتقي للأعضاء الاقليميين والأفارقة الذي سيقام في مارس هذا العام باستضافة سلطنة عمان.
هذا وطالب حسين اسفهبدي الشركات المحلية بالالتزام بمعايير الجودة العالمية في انتاجاتها المعروضة علي واجهات المعارض الاقليمية والدولية.
علماً بأنّ ايران إحتلت المركز الاول بين دول منطقة الشرق الاوسط في اقامة المعارض الدولية والتي وصل عددها الي 220 معرضاً في السنة ملتزماً بمعايير الجودة العالمية.
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اقتصاد

الإتحاد العالمي

إنتخاب ايراني للمكتب الاقليمي

معارض ايرانية في افريقيا

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افتتاح مقر الرئاسة الاقليمية للإتحاد العالمي لصناعة المعارض في طهران

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