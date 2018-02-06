مكتب العبادي يعلن عن مشاركة أكثر من 250 شركة عالمية في مؤتمر إعادة إعمار العراق

طهران/ 6 شباط/ فبراير/ ارنا - اعلن الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، مشاركة أكثر من 250 مؤسسة وشركة عالمية وعربية، في مؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر عقده في الكويت في 12 شباط الحالي.

وقال الحديثي، في تصريح صحفي إن 'كبري الشركات العالمية، وكبار المستثمرين، ومنظمات مالية دولية، وقيادات سياسية في الكثير من دول العالم، أكدت دعمها لجهود العراق في إعادة إعمار وتأهيل البني التحتية، خلال المرحلة المقبلة، وإنجاح مؤتمر الكويت لدعم العراق'.
وبشأن ما يتردد عن عدم حصول رئيس الوزراء حيدر العبادي، علي وعود عدد من الدول، بالمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق، خلال حضوره مؤتمر 'دافوس' الاقتصادي العالمي، أكد الحديثي عكس ذلك تماماً، موضحاُ أن 'جميع اللقاءات التي عقدها العبادي مع كبريات الشركات العالمية ومنظمات مالية دولية وجهات سياسية، كانت مثمرة وإيجابية'.
وأضاف، أن 'مؤتمر(دافوس) كان بمثابة فرصة لتأكيد رغبة دول العالم وشركاتها في الدخول بقوة إلي السوق العراقية للاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة'، مشيراً إلي أن 'عدد الشركات التي سجلت للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت منتصف الشهر الحالي، من دول أسيا وأوروبا وأمريكا ودول المنطقة تجاوز الـ250 شركة'.
وتستضيف الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، في الفترة من 12 إلي 14 شباط الحالي.
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مؤتمر تنمية والأعمار

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مكتب العبادي يعلن عن مشاركة أكثر من 250 شركة عالمية في مؤتمر إعادة إعمار العراق

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