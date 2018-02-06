بیطرف: معدل انتاج النفط فی ایران بلغ 3.8 ملیون برمیل یومیا

شهرری/ 6 شباط/ فبرایر/ ارنا - قال مساعد وزارة النفط لشؤون الهندسة والابحاث والتقنیة حبیب الله بیطرف، ان معدل انتاج النفط بلغ 3 ملایین و800 الف برمیل یومیا خلال الاشهر العشرة الماضیة.

واضاف حبیب الله بیطرف الیوم الثلاثاء، ان انتاج النفط فی البلاد سجل ارتفاعا جیدا مقارنة لبدایة العام الحالی (21 مارس)، بحیث اضیف 100 الف برمیل یومیا لانتاج النفط، وازداد معدل الانتاج الي أكثر من 3 ملایین و800 الف برمیل یومیا فی 10 أشهر.
وفیما یتعلق بصادرات النفط اوضح مساعد وزارة النفط ، بان حجم الصادرات ارتفع هذا العام، كما ان العوائد المالیة المتأتیة عن صادرات النفط الخام بلغت أكثر مما كان مدرجا فی الموازنة.
وبشان انتاج الغاز أشار بیطرف الي ان الطاقة الانتاجیة للغاز من حقل بارس الجنوبی ارتفعت الي 550 ملیون مترمكعب یومیا بعد تدشین ست مراحل من حقل بارس الجنوبی فی نهایة العام الماضی.
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اقتصاد

حبیب الله بیطرف

انتاج النفط

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بیطرف: معدل انتاج النفط فی ایران بلغ 3.8 ملیون برمیل یومیا

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