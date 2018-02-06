بیطرف: معدل انتاج النفط فی ایران بلغ 3.8 ملیون برمیل یومیا

واضاف حبیب الله بیطرف الیوم الثلاثاء، ان انتاج النفط فی البلاد سجل ارتفاعا جیدا مقارنة لبدایة العام الحالی (21 مارس)، بحیث اضیف 100 الف برمیل یومیا لانتاج النفط، وازداد معدل الانتاج الي أكثر من 3 ملایین و800 الف برمیل یومیا فی 10 أشهر.

وفیما یتعلق بصادرات النفط اوضح مساعد وزارة النفط ، بان حجم الصادرات ارتفع هذا العام، كما ان العوائد المالیة المتأتیة عن صادرات النفط الخام بلغت أكثر مما كان مدرجا فی الموازنة.

وبشان انتاج الغاز أشار بیطرف الي ان الطاقة الانتاجیة للغاز من حقل بارس الجنوبی ارتفعت الي 550 ملیون مترمكعب یومیا بعد تدشین ست مراحل من حقل بارس الجنوبی فی نهایة العام الماضی.

انتهي** 2344

