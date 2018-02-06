رئيس جامعة اميركبير: وقعنا مذكرات تفاهم مع 60جامعة متفوقة عالميا

طهران/ 6 شباط / فبراير/ ارنا- قال رئيس جامعة اميركبير: وقعنا مذكرات تفاهم مع 60جامعة متفوقة عالميا وان اغلبها اصبحت عقودا مبرمة.

واضاف الدكتور'احمد معتمدي' خلال مراسم تكريم النخب والمشاركين في الاولمبيادات العلمية، ان الجامعة ترتبط بعلاقات علمية مع اكثر من 100 جامعة في مختلف دول العالم ووقعنا مذكرات تفاهم مع 60 جامعة متفوقة عالميا وان اغلبها اصبحت عقودا مبرمة.
واشار رئيس جامعة امير كبير الي المشاريع المشتركة بين اساتذة الجامعة مع نظرائهم في الجامعات المتفوقة عالميا وقال ان هذا التعاون الدولي مستمر وفي جميع المجالات العلمية ونتطلع لتوسيعة ليشمل جامعات عالمية اخري. وقد وضعنا خطة عمل لنتمكن وخلال عدة سنوات ان نكون ضمن 200 جامعة متفوقة عالميا.
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رئيس جامعة اميركبير: وقعنا مذكرات تفاهم مع 60جامعة متفوقة عالميا

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