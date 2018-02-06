إزاحة الستارعن منتجين جديدين متطورين من منتجات منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية

وإعتبر نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة خلال هذا الحفل، منظومة المحركات المائية ذات 1800 قدرة حصانية بحرية، أفضل جيل من هذه المحركات المائية تطوراً، مشيداً بتصميم وتصنيع هذه المنظومة وبالكامل علي يد الكوادر والأخصائيين الايرانيين العاملين في منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع.

وأضاف العميد قاسم تقي زاده بأنّ تصميم وتصنيع هذه المنظومة جاء وفقاً لمتطلبات القوات المسلحة بهدف بلوغ سرعة بحرية تفوق السرعة الحالية وإلي رفع مستوي المناورة للطوافات ورفع مستوي أدائها الإندفاعي.

ومن مواصفات هذه المنظومة تزويدها بفولاذ مضاد للصدأ ذي صمود وإستحكام عال وسهل التركيب بهدف رفع أداء الطوافات مقارنة بمثيلاتها وكذلك لغرض خفض المستوي الاستهلاكي للوقود المعبأ فيها ومساعدتها علي القيام بالمناورة علي أعلي مستوي وسط المياه الأقل عمقاً وزيادة مستوي تأقلمها مع أية حالة ملاحية والأهم من جميع ذلك تزويدها بنظام قيادة تلقائي.

و أعلن عن توظيف هذه المنظومات في السفن والطوافات العسكرية والتجارية مشيداً بالتخلص من التعويل علي الشركات الأجنبية في مثل هذه المنتجات وإمكانية تصديرهذه التقنية.

إنتهي** ع ج**2344

