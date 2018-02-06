سفير ارمينيا: تربطنا مع ايران علاقات جيدة وهي الاقوي بين مجاورينا

بوشهر/ 6 شباط / فبراير/ ارنا- اشار 'ارتاشس تومانيان' السفير الارميني في ايران الي الدول المجاورة لبلده وهي ايران وتركيا وجورجيا و اذربيجان وقال ان علاقتنا مع ايران جيدة وهي الاقوي بين مجاورينا.

واضاف'تومانيان' لمراسل (ارنا) في بوشهر: ان العلاقات مع ايران باعتبارها بلدا صديقا وجارا من ضمن اولوياتنا في مجال الاستثمارات والتبادلات التجارية موكدا علي ضرورة رفع مستوي التعاون العلمي والتجاري والصناعي بين الجانبين علي خلفية الاواصر التاريخية المشتركة التي تربط محافظة بوشهر بارمينيا.
وقال ان البني التحتية والامكانات اللوجستية والطاقة والثروة السمكية والزراعة التي تتمتع بها محافظة بوشهر تعتبر من المحفزات لتطوير العلاقات التجارية موكدا علي ضرورة الاستفادة من الفرص المتوفرة لتعزيز مستوي العلاقات بين البلدين.
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سفير ارمينيا: تربطنا مع ايران علاقات جيدة وهي الاقوي بين مجاورينا

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