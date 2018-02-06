في تصريح خاص لارنا؛

نصري: لم تجد حكومة ترامب بنداً واحداً في الاتفاق النووي لتوظيفه ضد ايران

طهران/6شباط/ فبراير– إرنا – قال رضا نصري الخبير في القانون الدولي : إنّ حكومة ترامب لم تجد بنداً واحداً وارداً في الاتفاق النووي يمكن توظيفه ضد ايران خلال بحثها عن أية ذريعة تساعدها علي ذلك.

وأضاف بأنّ هذا العجز هو الذي جعل ترامب خلال كلمته الشهيرة في اكتوبر 2017 يكتفي بالتذرع بقضايا اُخري ضد ايران مثل احتلال السفارة الأمريكية قبل 40 سنة في طهران والنشاطات المنتسبة الي ايران في أرجاء العالم و السلوك الايراني العام ليحولها إلي ادوات ضغط علي ايران دون الاتفاق النووي.
وإعتبر هذا العجز مستولياً علي نيكي هيلي وعلي اللوبي الصهيوني والغرف التفكيرية لهم في واشنطن ايضاً إذ لم ينجح هؤلاء في تحديد مادة قانونية يمكن توظيفها ضد الاتفاق النووي الايراني. إلّا أنّ بوش استطاع بسهولة توظيف بنود واردة آنذاك في قرارات مجلس الأمن ضد العراق والتعويل عليها لتنفيذ هجوم وإحتلال العراق.
لكنّ رضا نصري رأي الحالة هنا تختلف تماماً عن مثيلاتها فحتي القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن تمت صياغته بطريقة لاتسمح للولايات المتحدة بتوظيفه ضد ايران معتبراً خير دليل علي ذلك الفشل المتتالي لنيكي هيلي تحت أروقة مجلس الأمن في محاولتها التعبوية ضد ايران.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

سياسي

رضا نصري

توظيف الاتفاق النووي ضد ايران

الولايات المتحدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نصري: لم تجد حكومة ترامب بنداً واحداً في الاتفاق النووي لتوظيفه ضد ايران

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

أحدث الأخبار

آشنا: إيران لن تتفاوض حول مواضيع أخري من دون ضمان كافة مصالحها في إطار الإتفاق النووي

خطابا لأميركا وأوروبا؛

آشنا: إيران لن تتفاوض حول مواضيع أخري من دون ضمان كافة مصالحها في إطار الإتفاق النووي

روحاني : الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية مشاكل المنطقة

روحاني : الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية مشاكل المنطقة

روحانی: توفیر فرص العمل الإنتاجیة كانت ولازالت من أهداف الحكومة

خلال مؤتمره الصحفی؛

روحانی: توفیر فرص العمل الإنتاجیة كانت ولازالت من أهداف الحكومة

روحانی : الشعب الایرانی قرر ان یتحرر بعد قرون من سطوة الاستبداد

روحانی : الشعب الایرانی قرر ان یتحرر بعد قرون من سطوة الاستبداد

بدء المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني

بدء المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني

موضوعات مرتبط