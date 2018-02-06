رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

وأفاد بيان لمكتب العابدي، ان'العبادي استقبل في مكتبه، الاثنين، السفير البريطاني لدي بغداد جون ويليكس' .

واكد السفير البريطاني خلال اللقاء 'دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات بعد تحقيق الانتصار الكبير علي عصابات داعش الارهابية والرغبة الكبيرة للشركات البريطانية للمساهمة في جهود الاعمار' .

وجدد ويليكس 'دعوة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الي العبادي لزيارة لندن' .

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد قامت بزيارة رسمية في (29 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)، الي العاصمة العراقية بغداد وجهت خلالها الدعوة الي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيارة لندن .

واعلنت حينها عن دعم العراق كشريك لبسط الامن والبناء والاستقرار، وتدريب القوات العراقية، وتخصيص بريطانيا لمبالغ لدعم القوات العراقية وجهود اعادة النازحين والاستقرار، فيما اكدت دعم لندن للعراق في المضي بالاصلاحات ودعم وحدة العراق وان بلادها تتطلع لعلاقات مستمرة مع العراق في جميع المجالات .

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