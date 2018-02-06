رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

بغداد / 6 شباط / فبراير / ارنا - جددت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي دعوتها الي نظيرها العراقي حيدر العبادي لزيارة لندن .

وأفاد بيان لمكتب العابدي، ان'العبادي استقبل في مكتبه، الاثنين، السفير البريطاني لدي بغداد جون ويليكس' .
واكد السفير البريطاني خلال اللقاء 'دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات بعد تحقيق الانتصار الكبير علي عصابات داعش الارهابية والرغبة الكبيرة للشركات البريطانية للمساهمة في جهود الاعمار' .
وجدد ويليكس 'دعوة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الي العبادي لزيارة لندن' .
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد قامت بزيارة رسمية في (29 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)، الي العاصمة العراقية بغداد وجهت خلالها الدعوة الي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيارة لندن .
واعلنت حينها عن دعم العراق كشريك لبسط الامن والبناء والاستقرار، وتدريب القوات العراقية، وتخصيص بريطانيا لمبالغ لدعم القوات العراقية وجهود اعادة النازحين والاستقرار، فيما اكدت دعم لندن للعراق في المضي بالاصلاحات ودعم وحدة العراق وان بلادها تتطلع لعلاقات مستمرة مع العراق في جميع المجالات .
انتهي ع ص**380** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق بريطانيا

العلاقات الثنائية

حيدرالعبادي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

اصابة مكتب `ارنا` في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

اصابة مكتب 'ارنا' في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

أحدث الأخبار

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

موضوعات مرتبط