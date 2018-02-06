انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

ونقل بيان لاعلام الحشد الشعبي، الاثنين، عن تقي القول ان 'قوات الحشد والقوات الامنية تعتزم الشروع بعملية أمنية هدفها القضاء علي مكان التهديد والخطر الذي يهدد مناطق امرلي والطوز' .

واضاف ان 'طبيعة العملية لا تسمح بذكر او تحديد المناطق والمسارات في العملية المرتقبة' .

وكان نائب قائد العمليات العراقية المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله اعلن، يوم السبت (3 شباط / فبراير 2018)، الانتهاء من توزيع محاور عمليات 'فرض الأمن' في كركوك وطوز خورماتو .

وقال يار الله، إن 'اجتماعا جري بين قيادة الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، أفضي الي توزيع محاور العمليات التي ستنطلق في مناطق شرق كركوك وقضاء الطوز لتأمينها وفرض القانون فيها' .

وأوضح أن 'العمليات المرتقبة هدفها التأكد من تأمين المناطق المذكورة والبحث عن خلايا ما يعرف بجماعة الرايات البيضاء إن وجدت' .

وأشار الفريق يار الله، الي أن 'هناك تنسيق كامل بين القوات التي ستشارك بالعمليات ضمن المحاور الموزعة جميعها' .

وعقدت القوات الامنية من مختلف الصنوف، وبحضور نائب قائد العمليات العراقية المشتركة اجتماعا امنيا في محافظة كركوك لبحث آخر التطورات والاستعدادات الامنية لتأمين مناطق شرق وجنوب كركوك .

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