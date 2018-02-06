انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

بغداد / 6 شباط / فبراير / ارنا - اكد امر اللواء 52 بالحشد الشعبي مهدي تقي، قرب انطلاق عملية عسكرية لتأمين مناطق امرلي وطوزخورماتو بشكل كامل .

ونقل بيان لاعلام الحشد الشعبي، الاثنين، عن تقي القول ان 'قوات الحشد والقوات الامنية تعتزم الشروع بعملية أمنية هدفها القضاء علي مكان التهديد والخطر الذي يهدد مناطق امرلي والطوز' .
واضاف ان 'طبيعة العملية لا تسمح بذكر او تحديد المناطق والمسارات في العملية المرتقبة' .
وكان نائب قائد العمليات العراقية المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله اعلن، يوم السبت (3 شباط / فبراير 2018)، الانتهاء من توزيع محاور عمليات 'فرض الأمن' في كركوك وطوز خورماتو .
وقال يار الله، إن 'اجتماعا جري بين قيادة الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، أفضي الي توزيع محاور العمليات التي ستنطلق في مناطق شرق كركوك وقضاء الطوز لتأمينها وفرض القانون فيها' .
وأوضح أن 'العمليات المرتقبة هدفها التأكد من تأمين المناطق المذكورة والبحث عن خلايا ما يعرف بجماعة الرايات البيضاء إن وجدت' .
وأشار الفريق يار الله، الي أن 'هناك تنسيق كامل بين القوات التي ستشارك بالعمليات ضمن المحاور الموزعة جميعها' .
وعقدت القوات الامنية من مختلف الصنوف، وبحضور نائب قائد العمليات العراقية المشتركة اجتماعا امنيا في محافظة كركوك لبحث آخر التطورات والاستعدادات الامنية لتأمين مناطق شرق وجنوب كركوك .
انتهي ع ص **380** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

مكافحة داعش

طوزخورماتو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

اصابة مكتب `ارنا` في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

اصابة مكتب 'ارنا' في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

أحدث الأخبار

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

موضوعات مرتبط