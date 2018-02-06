وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

وفی مقابلة اجرتها معه القناة الثانیة فی التلفزیون الایرانی مساء الاثنین، اكد وزیر الخارجیة باننا لا مشكلة لنا فی التعامل بالیورو وسائر العملات الصعبة واضاف، بطبیعة الحال هنالك معضلات لان الكثیر من العملات مرتبطة بالدولار ومن اجل التبدیل الي عملة اخري یجب ان تمر عبر الدولار.

وقال ظریف، ان خبراءنا كانوا یعلمون انه وبعد العبور من حاجز الحظر الرئیسی فاننا بحاجة الي مواءمة نظامنا المالی مع الظروف الدولیة ولله الحمد فقد حققنا نجاحات فی هذا المجال ومن ضمنها اننا تمكنا فی مرحلتین من الخروج من القائمة السوداء لنظام 'FATF' وعبرنا من هذه الظروف الصعبة رغم الهجمة الواسعة التی شنتها امیركا والكیان الصهیونی وبعض دول المنطقة.



** اسلوب ابدعه الایطالیون

واوضح بان الایطالیین وفی ذروة ضغوط ترامب ابدعوا اسلوبا للعمل مع ایران كما اقترح الفرنسیون الاسبوع الماضی اسلوبا مماثلا وتسعي سائر الدول الاوروبیة وراء هذه الاسالیب.

واضاف، ان لنا الان اتفاقات بقیمة 29 ملیار دولار الا اننا لم نتمكن من اجتذابها كلها وهنالك ایضا مشاریع بقیمة 12.5 ملیار دولار مصادق علیها وجاهزة وتم فتح خطاب اعتماد 'ال سی' بشانها وهی الان قید التنفیذ.





** الكثیر من الدول الكبري خاضعة للتفتیش

وصرح وزیر الخارجیة الایرانی حول مجموعة العمل المالیة الدولیة 'فاتف'، اننا بصفتنا دولة فی الخط الامامی لمكافحة الارهاب وداعش نعتقد بان الحیلولة دون غسیل الاموال فی اقتصادنا ضروری من اجل مصالحنا الوطنیة، علما بان الدول الاخري تتعرض للتفتیش ومنها دول كبري كالصین التی تتعامل بصرامة مع حسابات الایرانیین لانها هی نفسها خاضعة للتفتیش من قبل 'فاتف'.

انتهي ** 2342

