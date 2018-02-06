السفیر السوری یقترح تاسیس غرفة تجارة مشتركة مع ایران

طهران / 5 شباط /فبرایر /ارنا-
اقترح السفیر السوری بطهران عدنان محمود تاسیس غرفة تجارة مشتركة بین سوریا والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة واقامة ملتقي للفرص التجاریة بین البلدین.

وافاد الموقع الاخباری لغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الایرانیة الیوم الاثنین ان السفیر السوری وخلال لقائه رئیس هذه الغرفة غلام حسین شافعی صرح بان بلاده وفرت تسهیلات مناسبة لحضور الناشطین الاقتصادیین الایرانیین فی سوریا.
واعتبر التعاون الاقتصادی مع ایران اولویة لحكومة بلاده مؤكدا بان عملیة اعادة اعمار البنیة التحتیة والاقتصاد الوطنی السوری قد انطلقت وان ابواب بلاده مفتوحة امام القطاع الخاص الایرانی.
واكد السفیر السوری بان البلدین شریكان فی ارساء الامن فی المنطقة، مشددا علي ضرورة اتخاذ خطوات اقوي لتعزیز العلاقات الثنائیة.
واقترح اقامة ملتقي الفرص التجاریة بین البلدین فی طهران، داعیا اعضاء اللجنة الخاصة بغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الایرانیة لزیارة بلاده لصیاغة خارطة طریق لاعادة اعمارها.
واشار الي سوق المنطقة البالغة نفوسها 140 ملیونا، مؤكدا ضرورة التعاون بین البلدین للحضور المؤثر فی هذه السوق.
من جانبه اشار رئیس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الایرانیة خلال اللقاء الي توجیه الدعوةالي رئیس غرفة التجارة السوریة لحضور الناشطین الاقتصادیین فی بلاده الي طهران ورحب باقامة الملتقي المشترك بین البلدین مؤكدا بان الناشطین الاقتصادیین الایرانیین ومن اجل التعاون مع نظرائهم السوریین بحاجة الي المزید من المعلومات والمعرفة الدقیقة للسوق السوریة.
ورحب شافعی بفكرة تاسیس غرفة تجارة مشتركة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وسوریا، داعیا سفارتی البلدین للمزید من التعاون لتحقیق هذا الامر.
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غلام حسین شافعی

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السفیر السوری یقترح تاسیس غرفة تجارة مشتركة مع ایران

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