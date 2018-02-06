مجلس واسط : اكتشاف السيلكون والكوارتز في حقل بدرة النفطي

بغداد / 5 شباط / فبراير/ ارنا - اعلن امين سر مجلس محافظ واسط (جنوب شرقي العراق)، اليوم، 'ان الفرق الجيولوجية المختصة تمكنت من اكتشاف مادة الكوارتز ومعدن السليكون ضمن الاراضي التابعة لحقل بدرة النفطي'.

واشار غضنفر البطيخ، في تصريحات اوردتها صحيفة الصباح الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، 'ان معدن السليكيون يعد احد العناصر الكيميائية الاساسية ويدخل في تكوين الترانسستورات لصناعة الرقائق المعدنية المستخدمة في صناعة الحواسيب، فيما يدخل معدن الكوارتز في صناعة الاجهزة الحساسة المصممة لقياس الوقت بدقة متناهية'.
وتضم محافظة واسط حقلين نفطيين كبيرين، الاول حقل الاحدب الذي تم اكتشافه عام 1979 وباحتياطي يصل الي 225 مليون برميل من النفط، والثاني هو حقل بدرة، الذي بدأ ضخ النفط منه في عام 2014، وبلغ انتاجه حوالي 77 الف برميل يوميا، وفي عام 2009 احيل للاستثمار من قبل ائتلاف 'كازبروم' مع شركتي TBO التركية وبتروناس الماليزية.
وشهد العراق خلال الاعوام القليلة الماضية، قفزات مهمة في مجال الصناعة النفطية، فقبل بضعة ايام اعلن وزير النفط العراقي جبار لعيبي انتاج البلاد من الغاز السائل تجاوزت الستة الاف طن يوميا.
واكد لعيبي في برقية وجهها الي رئيس الوزراء حيدر العبادي عن وصول الانتاج الوطني من الغاز السائل الي 6125 الف طن باليوم، معتبرا ان ذلك يمثل انجازا وطنيا غير مسبوق يضاف الي الإنجازات التي حققتها وزارة النفط علي الرغم من التحديات الاقتصادية.
ويعد العراق من ابرز الدول المنتجة للنفط، حيث يعتمد الاقتصاد العراقي بنسبة كبيرة جدا علي الصادرات النفطية، علما ان تلك الصادرات تجاوزت الاربعة ملايين برميل يوميا، ويؤمل ان تصل الي خمسة ملايين برميل يوميا.
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حقل بدرة النفطي

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مجلس واسط : اكتشاف السيلكون والكوارتز في حقل بدرة النفطي

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