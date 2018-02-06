آية الله جنتي: علينا إحباط كافة المحاولات المناوئة للإسلام والنظام

وأشار جنتي الي إقتراب الثورة الإسلامية من الدخول في عامها الأربعين مصرحا، 'إننا اليوم نواجه أميركا وإسرائيل والسعودية وعلي هؤلاء أن يعرفوا جيدا أن 80 ميلون شخص إيراني صامدون بوجههم وانهم لن يفلحوا في مجابهتم؛ كما عليهم أن لا ينسوا بأن أبناء الشعب الإيراني كما كانوا حاضرين في الساحة يوم 11 شباط/فبراير عام 1979 (22 بهمن 1357) قد هبوا الي الساحة مرة أخري يوم 30 كانون الأول/ديسمبر عام 2009 (9 دي 1388) وأفشلوا كافة مؤامرات'.

وأضاف، إن هذه الثورة تمكنت من إحباط كافة المؤامرات السياسية والأمنية للأعداء وإن الأعداء وحتي الأصدقاء لم يكادوا يصدقوا بأن هذه الثورة ستبقي صامدة لـ40 عاما وأن تحقق كل هذا التقدم الجيد في شتي المجالات.

وفي معرض تأكيده علي ان دماء الشهداء قد صانت هذا النظام، صرح رئيس المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي، ان سدة الحكم قد أصبحت في أيدينا اليوم وان هذا النظام قد تمكن من تحقيق إنجازات جيدة جدا وعلينا الحفاظ علي الأبعاد الروحية والمادية لهذا النظام وأن نبقي صامدين أمام كافة التهديدات.

إنتهي**أ م د** 1837

