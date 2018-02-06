آية الله جنتي: علينا إحباط كافة المحاولات المناوئة للإسلام والنظام

طهران/5 شباط/فبراير/إرنا- قال رئيس المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي آية الله 'أحمد جنتي' مساء اليوم الإثنين، خلال الإجتماع التنسيقي لإقامة مراسم الذكري التاسعة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية، 'ان العدو اليوم أخذ يتشبث ببعض المحاولات المناوئة للإسلام والنظام وعلينا التأهب لإحباط كافة هذه المؤامرات'.

وأشار جنتي الي إقتراب الثورة الإسلامية من الدخول في عامها الأربعين مصرحا، 'إننا اليوم نواجه أميركا وإسرائيل والسعودية وعلي هؤلاء أن يعرفوا جيدا أن 80 ميلون شخص إيراني صامدون بوجههم وانهم لن يفلحوا في مجابهتم؛ كما عليهم أن لا ينسوا بأن أبناء الشعب الإيراني كما كانوا حاضرين في الساحة يوم 11 شباط/فبراير عام 1979 (22 بهمن 1357) قد هبوا الي الساحة مرة أخري يوم 30 كانون الأول/ديسمبر عام 2009 (9 دي 1388) وأفشلوا كافة مؤامرات'.
وأضاف، إن هذه الثورة تمكنت من إحباط كافة المؤامرات السياسية والأمنية للأعداء وإن الأعداء وحتي الأصدقاء لم يكادوا يصدقوا بأن هذه الثورة ستبقي صامدة لـ40 عاما وأن تحقق كل هذا التقدم الجيد في شتي المجالات.
وفي معرض تأكيده علي ان دماء الشهداء قد صانت هذا النظام، صرح رئيس المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي، ان سدة الحكم قد أصبحت في أيدينا اليوم وان هذا النظام قد تمكن من تحقيق إنجازات جيدة جدا وعلينا الحفاظ علي الأبعاد الروحية والمادية لهذا النظام وأن نبقي صامدين أمام كافة التهديدات.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

آية الله جنتي

المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي

إنتصار الثورة الإسلامية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

آية الله جنتي: علينا إحباط كافة المحاولات المناوئة للإسلام والنظام

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

اصابة مكتب `ارنا` في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

اصابة مكتب 'ارنا' في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

أحدث الأخبار

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

موضوعات مرتبط