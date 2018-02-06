خلال اللقاء مع قائد شرطة موسكو؛

العميد رحيمي : مبادلة المعلومات يسهم في تعزيز قدرات الشرطة في ايران وروسيا

طهران / 5 شباط / فبراير / ارنا – اكد قائد قوات الامن الداخلي في طهران 'العميد حسين رحيمي'، ضرورة التعاون بين قوات الشرطة في طهران وموسكو في مجال مكافحة الجرائم ومبادلة المعلومات لكونه يسهم في الحؤول دون وقوع الانحرافات في المجتمع.

وعقب لقائه اليوم الاثنين بقائد شرطة موسكو 'سرغئي بلاخيخ' في مقر شرطة طهران، اشار العميد رحيمي الي ان الوفد الروسي الزائر ضم قائد شرطة موسكو و5من المسؤولين لدي شرطة العاصمة الروسية.
ونوّه قائد قوات الشرطة في طهران الي المحادثات الجارية مع الجانب الروسي حول التعاون الامني خلال بطولة كاس العالم للعام 2018 في موسكو.
الي ذلك اشار قائد شرطة موسكو الي العلاقات 'الجيدة' القائمة مع شرطة طهران والمهام المشتركة التي يتولاها الجانبان؛ مؤكدا علي توفر الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون بين الجانبين.
واعرب بلاخيخ عن استعداد شرطة موسكو علي مبادلة الخبرات مع شرطة طهران؛ مصرحا ان التعاون الثنائي بين الجانبين يصب في تعزيز ادائهما للقضاء علي الجرائم ومكافحة الارهاب والتطرف.
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العميد رحيمي : مبادلة المعلومات يسهم في تعزيز قدرات الشرطة في ايران وروسيا

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