العميد رحيمي : مبادلة المعلومات يسهم في تعزيز قدرات الشرطة في ايران وروسيا

وعقب لقائه اليوم الاثنين بقائد شرطة موسكو 'سرغئي بلاخيخ' في مقر شرطة طهران، اشار العميد رحيمي الي ان الوفد الروسي الزائر ضم قائد شرطة موسكو و5من المسؤولين لدي شرطة العاصمة الروسية.

ونوّه قائد قوات الشرطة في طهران الي المحادثات الجارية مع الجانب الروسي حول التعاون الامني خلال بطولة كاس العالم للعام 2018 في موسكو.

الي ذلك اشار قائد شرطة موسكو الي العلاقات 'الجيدة' القائمة مع شرطة طهران والمهام المشتركة التي يتولاها الجانبان؛ مؤكدا علي توفر الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون بين الجانبين.

واعرب بلاخيخ عن استعداد شرطة موسكو علي مبادلة الخبرات مع شرطة طهران؛ مصرحا ان التعاون الثنائي بين الجانبين يصب في تعزيز ادائهما للقضاء علي الجرائم ومكافحة الارهاب والتطرف.

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