حجم التبادل التجاري الإيراني الأرميني يبلغ 300 مليون دولار سنوياً

وفي تصريح صحفي له اليوم الإثنين في مدينة بوشهر (جنوب) قال تومانيان إن التبادل التجاري بين إيران وأرمينيا شمل في الغالب الطاقة وخاصة الغاز مشيراً إلي أنه نظراً للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين فإن من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية مزيدا من التطور.

وقال: نظراً للمناطق الموجودة في المحافظات الحدودية بين إيران وأرمينيا فإن من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ.

واشار إلي العلاقات الحسنة بين إيران وأرمينيا قائلاً: إن العلاقات بين البلدين كانت حتي الآن تقتصر في الغالب علي الجانب السياسي ونحن نسعي إلي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه اشار رئيس غرفة التجارة في ميناء بوشهر خورشيد غزدرازي إلي أن غرفة بوشهر التجارية تعمل منذ أكثر من مئة عام وإنها تتمتع بإمكانيات كبيرة لتطوير التعاون مع أرمينيا.

وأشار إلي الإمكانيات التي تتمتع بها محافظة بوشهر في مجال الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات وكذلك في مجال الزراعة والنخيل والثروة السمكية.

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