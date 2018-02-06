عون: ما قاله ليبرمان يعبر عن حقيقة نوايا اسرائيل وأطماعها

و يأتي ذلك بعد أن وصف وزير الحرب للكيان الصهيوني اويغدور ليبرمان إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـ'تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات'، داعيا إلي عدم تقديم عروض.

واعتبر ليبرمان، الاسبوع الماضي أن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع علي الحدود تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان 'بكل المقاييس' حسب تعبيره.

وابلغ الرئيس عون وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ان لبنان يشجع كل تعاون مع اليونان وقبرص في سبيل تعزيز السلامة البحرية والامن البحري، لاسيما وان الدول الثلاث تواجه تحديات مشتركة لعل اهمها الارهاب الذي يتفشي في المنطقة ويتوسع، اضافة الي تداعياته السلبية الكثيرة المتمثلة خصوصا بالنزوح الكثيف وتهريب البشر عبر البحر المتوسط.

و شدد عون علي اهمية التعاون بين الدول لمكافحة الارهاب وملاحقة خلاياه السرية لوضع حد للاضرار التي احدثها او يمكن ان يحدثها في الدول والشعوب.

وشكر الرئيس عون اليونان علي مشاركتها في القوة البحرية التابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، معتبراً أن المكون البحري في اليونيفيل يتعاظم دوره في الحفاظ علي المياه الاقليمية اللبنانية لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تطمع اسرائيل بالسيطرة علي اجزاء منها، قبيل اطلاق لبنان عملية التنقيب عن النفط والغاز فيها.

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