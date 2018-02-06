عون: ما قاله ليبرمان يعبر عن حقيقة نوايا اسرائيل وأطماعها

بيروت/5 شباط/فبراير/ارنا-قال الرئيس اللبناني ميشال عون ان ما عبر عنه وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان يعكس بوضوح حقيقة النوايا الاسرائيلية.

و يأتي ذلك بعد أن وصف وزير الحرب للكيان الصهيوني اويغدور ليبرمان إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـ'تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات'، داعيا إلي عدم تقديم عروض.
واعتبر ليبرمان، الاسبوع الماضي أن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع علي الحدود تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان 'بكل المقاييس' حسب تعبيره.
وابلغ الرئيس عون وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ان لبنان يشجع كل تعاون مع اليونان وقبرص في سبيل تعزيز السلامة البحرية والامن البحري، لاسيما وان الدول الثلاث تواجه تحديات مشتركة لعل اهمها الارهاب الذي يتفشي في المنطقة ويتوسع، اضافة الي تداعياته السلبية الكثيرة المتمثلة خصوصا بالنزوح الكثيف وتهريب البشر عبر البحر المتوسط.
و شدد عون علي اهمية التعاون بين الدول لمكافحة الارهاب وملاحقة خلاياه السرية لوضع حد للاضرار التي احدثها او يمكن ان يحدثها في الدول والشعوب.
وشكر الرئيس عون اليونان علي مشاركتها في القوة البحرية التابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، معتبراً أن المكون البحري في اليونيفيل يتعاظم دوره في الحفاظ علي المياه الاقليمية اللبنانية لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تطمع اسرائيل بالسيطرة علي اجزاء منها، قبيل اطلاق لبنان عملية التنقيب عن النفط والغاز فيها.
انتهي**2054 ** 1837



برچسب ها

سياسي

لبنان

ميشال عون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عون: ما قاله ليبرمان يعبر عن حقيقة نوايا اسرائيل وأطماعها

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

اصابة مكتب `ارنا` في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

اصابة مكتب 'ارنا' في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

أحدث الأخبار

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

موضوعات مرتبط