العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

طهران / 5 شباط / فبراير / ارنا – اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية 'العميد حسين سلامي' ان الجمهورية الاسلامية لديها القوة في اطلاق صاروخ قادر علي اصابة القطع البحرية بنسبة 100 بالمائة؛ مبينا ان ذلك لا يقتصر علي صاروخ كروز، وانما صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف.

وفي كلمته اليوم الاثنين باجتماع اللجنة التنسيقية المعنية بالاحتفاء بالذكري السنوية التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، اكد العميد سلامي ان جميع المنافذ العسكرية للعدو باتت مغلقة اليوم؛ مضيفا 'لقد تمكننا في الاصعدة العسكرية من اغلاق كافة المنافذ لنملك اليد الطولي اليوم في اختيار السبل العسكرية من اجل التغلب علي المصالح الحيوية للعدو'.
وفيما اشار الي الظروف العصيبة التي مرّت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية علي مدي العقود الاربعة الماضية جراء محاولات الاعداء ليل نهار للقضاء علي الثورة الاسلامية في ايران؛ اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ان كافة الانجازات التي تحققت في البلاد مرهونة بفضل العناية الالهية.
وفي معرض الاشارة الي نماذج عن التقدم والازدهار عقب انتصار الثورة الاسلامية في ايران، نوه العميد سلامي الي ان شركة 'مبنا' تمكنت من خلال صناعة الكمبرسورات ومولدات الطاقة ان تقف الي جانب الشركات الـ 6 المتفوقة عالميا والمتخصصة في هذا المجال.
وتابع القول ان العدو يحاول التمويه علي مسيرة التقدم والازدهار في البلاد ليصيب المجتمع الايراني بانعدام الثقة والاحباط وذلك عبر استقوائه بوسائل اعلام مخربة؛ مشددا علي ضرورة تعريف الشباب الايراني بمخططات الاعداء.
وصرح نائب القائد العام للحرس الثوري، الي انه لن تندلع حرب بين ايران واي من بلدان العالم؛ مؤكدا انه في حال خوضهم الحرب سيمنون بالفشل قطعا.
واستطرد القول : بإمكاننا رصد تحركاتهم عن كثب؛ منوها الي ان مشاكلنا الراهنة لا تفوق طاقاتنا وبامكاننا التغلب عليها.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

العميد سلامي

صاروخ باليستي

تفوق سرعة الصوت

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

العميد سلامي : لدينا صاروخ باليستي قادر علي خرق الارض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 اضعاف

اصابة مكتب `ارنا` في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

اصابة مكتب 'ارنا' في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

بروجردي: المشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة فشل

أحدث الأخبار

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد دعوتها لرئيس الوزراء العراقي لزيارة لندن

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

انطلاق وشيك لعملية عسكرية لتأمين مناطق الطوز وآمرلي بشكل كامل

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

وزیر الخارجیة: ایران من اكثر الدول امنا للاستثمارات

موضوعات مرتبط