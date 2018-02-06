خلال لقائه رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية لدي طهران؛

عبد اللهيان يؤكد أهمية إرساء التعاون البرلماني بين إيران ومصر

طهران/5 شباط/فبراير/إرنا- أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي 'حسين أمير عبد اللهيان' علي أهمية إرساء التعاون البرلماني بين إيران ومصر قائلا، 'إن طهران والقاهرة تتمتعان بالكثير من الطاقات في شتي المجالات'.

وحسبما أفادت إرنا، إستقبل المدير العام للشؤون الدولية بمجلس الشوري الإسلامي أمير عبد اللهيان اليوم الإثنين، رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية لدي طهران 'ياسر عثمان'.
وأشار أمير عبد اللهيان الي بعض التطورات الإقليمية والدولية مؤكدا، إن إيران ومصر تتمتعان بالكثير من الطاقات في مختلف المجالات التي من الممكن توظيفها في سبيل تعزيز العلاقات وإحتواء المشاكل الإقليمية عبر تعزيز الحلول الدبلوماسية.
كما أكد امير عبد اللهيان في ذات السياق علي الدور الهام للتعاون البرلماني بين البلدين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء علي ضرورة ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة التركيز علي تبني الحلول الدبلوماسية من أجل تسوية الأزمات الإقليمية الراهنة كما بحثا المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
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سياسي

حسين أمير عبد اللهيان

مكتب رعاية المصالح المصرية لدى طهران

ياسر عثمان

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عبد اللهيان يؤكد أهمية إرساء التعاون البرلماني بين إيران ومصر

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