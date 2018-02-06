عبد اللهيان يؤكد أهمية إرساء التعاون البرلماني بين إيران ومصر

وحسبما أفادت إرنا، إستقبل المدير العام للشؤون الدولية بمجلس الشوري الإسلامي أمير عبد اللهيان اليوم الإثنين، رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية لدي طهران 'ياسر عثمان'.

وأشار أمير عبد اللهيان الي بعض التطورات الإقليمية والدولية مؤكدا، إن إيران ومصر تتمتعان بالكثير من الطاقات في مختلف المجالات التي من الممكن توظيفها في سبيل تعزيز العلاقات وإحتواء المشاكل الإقليمية عبر تعزيز الحلول الدبلوماسية.

كما أكد امير عبد اللهيان في ذات السياق علي الدور الهام للتعاون البرلماني بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء علي ضرورة ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة التركيز علي تبني الحلول الدبلوماسية من أجل تسوية الأزمات الإقليمية الراهنة كما بحثا المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

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