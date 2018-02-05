القضاء البلغاري: لا علاقة لحزب الله بهجوم بورغاس

بيروت/5 شباط/فبراير/ارنا-كتبت صحيفة 'الاخبار' اللبنانية بانه صدر عن المدعي العام البلغاري الأسبوع الفائت قرار اتهامي بحق حسن ح.ح. وميلاد ف. من دون أي إشارة إلي ارتباطهما بحزب الله.

و اضافت الصحيفة بانه عقدت المحكمة البلغارية الخاصة بالإرهاب جلسة في 17 كانون الثاني الفائت للنظر في قضية هجوم 18 تموز 2012 الذي أدي الي مقتل خمسة إسرائيليين وجرح نحو 35 شخصاً.
وكان التحقيق استغرق سنوات طويلة تم خلالها الاستماع الي عشرات الشهادات من الناجين من الهجوم والجرحي وممثلين عن القتلي، كما تم عرض تقارير مسح لمسرح الجريمة ونتائج الاستقصاء والرصد المكثفة وتحليلات خبراء المتفجرات والاتصالات.
أدي التحقيق البلغاري الي الاشتباه بضلوع لبنانيين يحملان جوازين أجنبيين هما حسن ح. ح. وميلاد ف. وطلب البلغار من السلطات اللبنانية تسليمهما لاستجوابهما. غير أن ذلك لم يحصل بسبب عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، وبالتالي تقررت محاكمتهما غيابياً في صوفيا. وفي 18 تموز 2014، حدّدت السلطات البلغارية هوية شخص ثالث من مواليد لبنان ويحمل جوازاً فرنسياً، يدعي محمد ح. ح. (23 عاماً)، قالت إنه من منفذي الهجوم ولقي مصرعه أثناءه.
و كان قد زعم المسؤولون السياسيون البلغار، والعديد من المسؤولين الغربيين والعرب وحتي اللبنانيين، خلال المرحلة الأولي التي تبعت الهجوم تورط حزب الله في هذا الانفجار.
*احتجاج إسرائيلي ضد المسار القضائي
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أجواء استياء تل أبيب من مضمون القرار الاتهامي البلغاري بسبب عدم ورود أي إشارة فيه الي علاقة حزب الله بالهجوم. وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين البلغار السابقين، بمن فيهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية، كانوا قد وضعوا تقارير أكدوا فيها ضلوع الحزب في الهجوم عام 2012. وذكّر الإسرائيليون أن الاتحاد الأوروبي كان قد اعتمد تلك التقارير لاتخاذ قرار تصنيف الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية. لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلغارية ملانا بيتروفا أوضحت لـ«جيروزاليم بوست» أن القضاء في بلغاريا منفصل عن السلطات السياسية، وأن المدعي العام البلغاري يتخذ القرارات وفقاً لمعطيات التحقيق، لا للاعتبارات السياسية.
انتهي**2054 ** 1837



برچسب ها

سياسي

حزب الله

بلغاريا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

القضاء البلغاري: لا علاقة لحزب الله بهجوم بورغاس

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

الفن الايراني الاصيل يتألق في مهرجان مسقط الثقافي

الفن الايراني الاصيل يتألق في مهرجان مسقط الثقافي

زنغنه: وزارة النفط تعتزم رفع شكوی ضد باكستان

زنغنه: وزارة النفط تعتزم رفع شكوی ضد باكستان

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق

السفير الايراني في بغداد في تصريح لارنا:

ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق

أحدث الأخبار

محافظ طهران يوضح حول حادث إطلاق النار في المقر الرئاسي

محافظ طهران يوضح حول حادث إطلاق النار في المقر الرئاسي

مفاوضات تصدير الغاز إلي الكويت توقفت مع اقتحام السفارة السعودية في طهران

مساعد وزير النفط:

مفاوضات تصدير الغاز إلي الكويت توقفت مع اقتحام السفارة السعودية في طهران

الشعب الايراني استطاع بثورته الاسلامية ان يقطع ايدي الامريكان من بلاده

ناشط سياسي ماليزي لـ 'ارنا' :

الشعب الايراني استطاع بثورته الاسلامية ان يقطع ايدي الامريكان من بلاده

القضاء البلغاري: لا علاقة لحزب الله بهجوم بورغاس

القضاء البلغاري: لا علاقة لحزب الله بهجوم بورغاس

ايفاد 90 الف ايراني لاداء مناسك الحج في العام المقبل

ايفاد 90 الف ايراني لاداء مناسك الحج في العام المقبل

موضوعات مرتبط