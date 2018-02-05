إجتماع مشترك لقادة حرس الحدود في كرمانشاه والعراق

كرمانشاه /5 شباط / فبراير- إرنا – عقد قائد حرس الحدود في كرمانشاه وقائد حرس الحدود في المنطقة الأولي في العراق إجتماعاً لبحث تعزيز التعاون الثنائي.

وفي تصريح له اليوم الإثنين اعتبر قائد حرس الحدود في محافظة كرمانشاه (غرب) العميد لطف علي باكباز إن الإجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات قيادة حرس الحدود في إيران والعراق التي صدرت في إجتماع في بغداد مؤخراً.
وقال: لقد تم في الاجتماع طرح القضايا الحدودية المختلفة مشيرا إلي أن هناك تنسيقا جيدا بين حرس الحدود في البلدين.
وأشار إلي أن الإجتماع أكد علي ضرورة زيادة حجم التعاون المشترك وقال: إننا علي قناعة بإن زيادة التعاون تسهم في تعزيز الأمن المستديم في الحدود المشتركة.
من جانبه قال قائد المنطقة الحدودية الأولي في العراق اللواء شيركو عبد الله درويس إن الإجتماع يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي تمخضت عن إجتماع بغداد الأخير بين قادة حرس الحدود في إيران و العراق.
وأضاف قائلاً: إنه ووفقاً لإجتماع بغداد فإن هذه الإجتماعات المشتركة سوف تعقد مرة واحدة كل 6 اشهر وفي أحد البلدين لافتاً إلي إن استمرار هذه الإجتماعات سيسهم في تعزيز الأمن في الحدود المشتركة بين البلدين.
هذا وقد وقع الجانبان خلال الإجتماع مذكرة تفاهم من 10 بنود تؤكد علي تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.
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إجتماع مشترك لقادة حرس الحدود في كرمانشاه والعراق

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