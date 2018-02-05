مشاركة 25 فريقا ايرانيا واجنبيا في بطولة كاس تختي الدولية للمصارعة الحرة

تبريز/ 5 شباط /فبراير/ ارنا- قال 'حبيب ستوده نجاد' مساعد مدير الرياضة والشباب في محافظة اذربيجان، ان 19 فريقا اجنبيا و 6 فرق من الداخل أعلنت مشاركتها في بطولة كأس تختي الدولية للمصارعة الحرة والتي ستقام في مدينة تبريز(شمال غرب ايران).

واضاف 'ستوده نجاد'، ان المنتخبات التي تشارك في البطولة من اوكرانيا و جمهورية اذربيجان و تركيا و بلغاريا و جورجيا و روسيا و قزاقستان و قرقيزيا و طاجيكستان ومنغوليا و الهند و روسيا البيضاء و المجر و ارمينيا و كندا ومنتخب امريكا الجنوبية (كوبا وغواتيمالا و الارجنتين و السلفادور) والمنتخب الوطني الايراني الذي يضم ضمن تشكيلتة مصارعين من خمس محافظات و كذلك فريق من محافظة اذربيجان.
واوضح 'ستوده نجاد' ستقام البطولة يومي الخميس والجمعة 8 و 9 شباط/ فبراير2018 في مدينة تبريز وسيحضر 'داوور بتانجيك' البطولة ممثلا عن اتحاد المصارعة العالمي.
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ورزش

بطولة كاس تختي

المصارعة الحرة

مدينة تبريز

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مشاركة 25 فريقا ايرانيا واجنبيا في بطولة كاس تختي الدولية للمصارعة الحرة

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