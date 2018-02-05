المتحدث باسم وزراة الصحة: إرتفاع مؤشرالتنمية البشرية في ايران 202 نقطة

وأضاف ايرج حريرجي اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي اُسبوعي بأنّ هذه التنمية تمثلت في ثلاثة مؤشرات أولها الصحة والأمل لمواصلة الحياة والثانية نسبة تعليم البالغين والثالثة الحالة المعيشية للناس.

وقال حريرجي: إنّ نسبة الأمل بالحياة زادت مايقارب ال12 سنة لدي المواطن الايراني و شهدت سنوات الدراسة لدي البالغين زيادة قدرها 4.6 أعوام ولدي الأطفال 5.6 سنوات خلال الأعوام الخمس والعشرين المنصرمة.

كما زاد دخل الفرد الايراني خلال هذه الفترة علي اساس المحاسبات القائمة علي الدولار العالمي 60.6 بالمائة. و ارتفع إجمالي الدخل الايراني من 10 آلاف و206 دولار إلي 16 الف و395 دولارفي السنة.

إنتهي** ع ج**2344

