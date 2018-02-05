إفتتاح شبكة السكك الحديدية بين ايران وجمهورية اذربيجان

وافادت وكالة جمهورية آذربيجان للانباء (ابا) نقلا عن مدير عام العلاقات العامة في شركة السكك الحديدية الايرانية «عباس نظري» إن مشروع ممر الجنوب - الغرب للاتصال بين بحر الاسود و الخليج الفارسي يبدأ من الاراضي البولنديه و الاوكراينية و يمتد الي جورجيا و جمهورية اذربيجان و ايران و يهدف الي نقل السلع من الدول الاوربية الي الخليج الفارسي و الهند .

وتابع قائلا انه من المتوقع أن تسهم شبكة السكك الحديدية بين ايران واذربيجان في نقل المسافرين من اوروبا حيث جرت محادثات ثنائية في هذا المجال بين ايران و اذربيجان و محادثات مماثلة ثلاثية بمشاركة روسيا.

واضاف انه يجب دراسة القضايا الفنية و التجارية علي صعيد الخبراء قائلا ان هذه الدول الثلاثة تتطلع الي حركة قطارات الركاب من مدينة استارا الايرانية الي موسكو و كذلك حركة قطارات الشحن من موسكو الي الخليج الفارسي .

ولفت انه من المتوقع أن يتم نقل مالايقل عن مليوني طن من السلع سنويا عبر هذه الشبكة الحديدية لتزداد سعتها و تبلغ خمسة ملايين طن.

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