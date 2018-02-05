إفتتاح شبكة السكك الحديدية بين ايران وجمهورية اذربيجان

باكو/5شباط/فبراير/ارنا- اعلنت مصادر خبرية اذربيجانية إن شبكة السكك الحديدية بين مدينتي استارا- استارا الايرانية و آذربيجانية ستفتتح بعد شهر بحضور الرئيسين الايراني و الاذربيجاني.

وافادت وكالة جمهورية آذربيجان للانباء (ابا) نقلا عن مدير عام العلاقات العامة في شركة السكك الحديدية الايرانية «عباس نظري» إن مشروع ممر الجنوب - الغرب للاتصال بين بحر الاسود و الخليج الفارسي يبدأ من الاراضي البولنديه و الاوكراينية و يمتد الي جورجيا و جمهورية اذربيجان و ايران و يهدف الي نقل السلع من الدول الاوربية الي الخليج الفارسي و الهند .
وتابع قائلا انه من المتوقع أن تسهم شبكة السكك الحديدية بين ايران واذربيجان في نقل المسافرين من اوروبا حيث جرت محادثات ثنائية في هذا المجال بين ايران و اذربيجان و محادثات مماثلة ثلاثية بمشاركة روسيا.
واضاف انه يجب دراسة القضايا الفنية و التجارية علي صعيد الخبراء قائلا ان هذه الدول الثلاثة تتطلع الي حركة قطارات الركاب من مدينة استارا الايرانية الي موسكو و كذلك حركة قطارات الشحن من موسكو الي الخليج الفارسي .
ولفت انه من المتوقع أن يتم نقل مالايقل عن مليوني طن من السلع سنويا عبر هذه الشبكة الحديدية لتزداد سعتها و تبلغ خمسة ملايين طن.
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إفتتاح شبكة السكك الحديدية بين ايران وجمهورية اذربيجان

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