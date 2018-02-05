خلال ملتقي مشاريع تحديث المواصلات وخلق فرص العمل:

روحاني: مشروع تحديث النقل العام والمواصلات داخل وخارج المدن خطوة كبري تبنتها الحكومة

طهران /5 شباط / فبراير- إرنا – إعتبر حسن روحاني رئيس الجمهورية الايراني اليوم الاثنين خلال ملتقي تحديث النقل العام داخل وخارج المدن، هذا المشروع وارداً في إطار تبني الحكومة خطوات جادة للمحافظة علي البيئة.

و خلال كلمة له خلال ملتقي مشاريع تحديث المواصلات وخلق فرص العمل، وصف روحاني البيئة بأنها موضع اهتمام الحكومة و أولوية لتوفيرالصحة والنشاط للمواطنين مؤكداً علي عدم إمكانية ممارسة الحياة وسط أجواء ملوثة مشيراً إلي إمكانية منع السيارات الشخصية من التردد داخل المدينة عند إرتفاع نسبة التلوث وحث الناس علي استقلال وسائط النقل العامة كالحافلات وقطارات الأنفاق بدلاً عن تعطيل المدارس.
ورحب رئيس الجمهورية بالتحاق العديد من الوزارات وكذلك البنك المركزي بمشروع تحديث وسائط النقل داخل وخارج المدن مشدداً علي ضرورة رفع نسبة هذا التعاون والإسراع في تنفيذ المشروع لإنقاذ البيئة ولمكافحة الظاهرة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة المتمثلة في انتشار الأتربة والغبار.
كما أشار روحاني إلي إمكانية مضاعفة وتحسين إنتاج الشاحنات وتصديرها الي دول المنطقة.
وأضاف روحاني بأنّ تنفيذ مشروع تحديث وسائط النقل العامة سيؤدي الي رفع مكانة البلاد في قطاع المواصلات والنقل الدولي وتصدير الشاحنات والسيارات مشيراً إلي خلق هذا المشروع فرص عمل وتحسين ظروف البيئة وإنقاذ المواطنين من مخاطر التلوث البيئي.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

اجتماعي

حسن روحاني

تحديث المواصلات

مكافحة التلوث البيئي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روحاني: مشروع تحديث النقل العام والمواصلات داخل وخارج المدن خطوة كبري تبنتها الحكومة

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

الفن الايراني الاصيل يتألق في مهرجان مسقط الثقافي

الفن الايراني الاصيل يتألق في مهرجان مسقط الثقافي

زنغنه: وزارة النفط تعتزم رفع شكوی ضد باكستان

زنغنه: وزارة النفط تعتزم رفع شكوی ضد باكستان

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق

السفير الايراني في بغداد في تصريح لارنا:

ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق

أحدث الأخبار

منفذ باشماق الحدودي مفتوح حاليا لعبور سيارات الركاب الإيرانية الي داخل العراق

منفذ باشماق الحدودي مفتوح حاليا لعبور سيارات الركاب الإيرانية الي داخل العراق

محافظ طهران يوضح حول حادث إطلاق النار في المقر الرئاسي

محافظ طهران يوضح حول حادث إطلاق النار في المقر الرئاسي

مفاوضات تصدير الغاز إلي الكويت توقفت مع اقتحام السفارة السعودية في طهران

مساعد وزير النفط:

مفاوضات تصدير الغاز إلي الكويت توقفت مع اقتحام السفارة السعودية في طهران

الشعب الايراني استطاع بثورته الاسلامية ان يقطع ايدي الامريكان من بلاده

ناشط سياسي ماليزي لـ 'ارنا' :

الشعب الايراني استطاع بثورته الاسلامية ان يقطع ايدي الامريكان من بلاده

القضاء البلغاري: لا علاقة لحزب الله بهجوم بورغاس

القضاء البلغاري: لا علاقة لحزب الله بهجوم بورغاس

موضوعات مرتبط