روحاني: مشروع تحديث النقل العام والمواصلات داخل وخارج المدن خطوة كبري تبنتها الحكومة

و خلال كلمة له خلال ملتقي مشاريع تحديث المواصلات وخلق فرص العمل، وصف روحاني البيئة بأنها موضع اهتمام الحكومة و أولوية لتوفيرالصحة والنشاط للمواطنين مؤكداً علي عدم إمكانية ممارسة الحياة وسط أجواء ملوثة مشيراً إلي إمكانية منع السيارات الشخصية من التردد داخل المدينة عند إرتفاع نسبة التلوث وحث الناس علي استقلال وسائط النقل العامة كالحافلات وقطارات الأنفاق بدلاً عن تعطيل المدارس.

ورحب رئيس الجمهورية بالتحاق العديد من الوزارات وكذلك البنك المركزي بمشروع تحديث وسائط النقل داخل وخارج المدن مشدداً علي ضرورة رفع نسبة هذا التعاون والإسراع في تنفيذ المشروع لإنقاذ البيئة ولمكافحة الظاهرة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة المتمثلة في انتشار الأتربة والغبار.

كما أشار روحاني إلي إمكانية مضاعفة وتحسين إنتاج الشاحنات وتصديرها الي دول المنطقة.

وأضاف روحاني بأنّ تنفيذ مشروع تحديث وسائط النقل العامة سيؤدي الي رفع مكانة البلاد في قطاع المواصلات والنقل الدولي وتصدير الشاحنات والسيارات مشيراً إلي خلق هذا المشروع فرص عمل وتحسين ظروف البيئة وإنقاذ المواطنين من مخاطر التلوث البيئي.

إنتهي** ع ج**2344

