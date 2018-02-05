تدشين عدد من المشاريع الصناعية في محافظة البرز

و قال 'مرتضي سلطاني' رئيس مجلس ادارة مجموعة 'زر' الصناعية : ان المصفاة التي تم تدشينها اليوم سيكون لها تاثيرا كبيرا في صادرات الفركتوز المحسن والمحلي وان مصفاة علاج المياه الحديثة لها تاثيرا مهما في الحفاظ علي البيئة .

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