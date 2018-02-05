في اليوم الخامس من عشرة الفجر المباركة

تدشين عدد من المشاريع الصناعية في محافظة البرز

كرج/ 5 شباط / فبراير/ ارنا- بحضور 'سورنا ستاري' و'عيسي كلانتري' مساعدي رئيس الجمهورية و'علي شمخاني' امين المجلس الاعلي للامن القومي و تقارنا مع اليوم الخامس من عشرة الفجر المباركة تم تدشين المرحلة الثانية من مصفاة ' زر' لحبوب الزراعة (الغلات) ومصفاة حديثة لعلاج المياه ووضع حجر الاساس لمصفاة بيولوجية في مدينة ساوجبلاغ التابعة لمحافظة البرز(شمال ايران).

و قال 'مرتضي سلطاني' رئيس مجلس ادارة مجموعة 'زر' الصناعية : ان المصفاة التي تم تدشينها اليوم سيكون لها تاثيرا كبيرا في صادرات الفركتوز المحسن والمحلي وان مصفاة علاج المياه الحديثة لها تاثيرا مهما في الحفاظ علي البيئة .
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تدشين عدد من المشاريع الصناعية في محافظة البرز

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