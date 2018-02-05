شمخاني: تصريحات ترامب عبثية وبمثابة 'دقّ الماء في الهاون'

كرج/ 5 شباط / فبراير/ ارنا - قال أمين المجلس الأعلي للأمن القومي علي شمخاني حول كلمة الرئيس الامريكي باعادة فرض العقوبات علي ايران: ان ايران لن تسمح لاميركا باتخاذ مثل هذا القرار، وكلمة ترامب عبثية وبمثابة ' دقّ الماء في الهاون' .

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الاثنين علي هامش افتتاح عدد من المشاريع في مدينة ساوجبلاغ بمحافظة البرز (شمال) صرح شمخاني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتخلي عن قدراتها رغم العقبات، وقال ان جميع جهود ترامب تصب في اطار اضعاف ايران وتخليها عن مواقفها، الا ان مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقي راسخة ولن تتأثر بالتصريحات الفارغة.
ولفت شمخاني الي تصريحات الرئيس الامريكي بوصف الشعب الايراني بالارهاب واطلاق الاتهامات ضد ايران، وقال ان ايران الاسلامية تتميز بمكانة خاصة في المنطقة ، هذه المكانة لم تتحقق بشكل طارئ ومفاجئ بل كانت حصيلة ونتاج فعلي لمساعي الاعداء بوضع العقبات كالحرب والحظر لتتحول ايران اليوم الي قوة أقليمية تذيق العدو المرارة تلو المرارة .
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شمخاني: تصريحات ترامب عبثية وبمثابة

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