قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

طهران/ 5 شباط/ فبرایر/ ارنا - قال المتحدث بأسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی : لیس لدینا معلومات حول فریق العمل المشترك للدول الأوروبیة الثلاث بشان الاتفاق النووی، لم نتلقي معلومات من جهات رسمیة. الامریكیون یطرحون احلامهم وتمنیاتهم علي لسان الاخرین.

واضاف قاسمی الیوم الاثنین فی تصریح للصحفیین، حول بعض التصریحات التدخلیة للمسؤولین الامریكیین : موقف امیركا العدائی والتدخلی تجاه ایران، لیس للمرة الأولي ولن یكون الاخیر . إلحاحهم علي التدخل فی الشأن الإیرانی، مدان، ولیس من حقهم التدخل فی قضایا ایران الداخلیة.
وردا علي سؤال حول استراتیجیة امیركا النوویة الجدیدة قال قاسمی : ان الدول المستقلة فی العالم ستتصدي بالتأكید لسیاسات امیركا الاحادیة الجانب والاستطماعیة، هذه السیاسات مدانة حتما، وسیواجه المجتمع الدولی مصاعب ومشاكل جمة.
وقال المتحدث باسم الخارجیة، ان السیاسات الامریكیة ستمس بالأمن والاستقرار العالمی وعلي المجتمع الدولی ان یتصدي لمثل هذه السیاسات.
وفی معرض رده علي سؤال حول استمرار تواجد القوات الامریكیة فی العراق، اجاب قاسمی بان العراق بلد مستقل وهو من یحدد سیاساته. انا أعتقد ان تواجد القوات الاجنبیة فی العراق لن یستمر وهذا التواجد یتنافي مع مصالح العراق الوطنیة لكن المؤكد ان هذه المواضیع من صلاحیات حكومة العراق وشعبه.
وصرح بان التجارب السابقة اثبتت ان التواجد الامریكی فی أی بلد من بلدان المنطقة ، لم یحمل نتائج طیبة لشعب هذا البلد ولا للمنطقة.
انتهي** 2344



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قاسمی: لامعلومات لدینا عن فریق العمل الأوروبی المشترك بشان الاتفاق النووی

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