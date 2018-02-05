القنصل العام الايراني في مومباي: التقاليد المشتركة عنصر مهم في تعزيز العلاقات الثقافية مع الهند

نيودلهي/5 شباط/ فبراير/ ارنا - أكد القنصل العام الايراني في مدينة مومباي احمد صادقي، علي اهمية دور التقاليد المشتركة بين ايران والهند في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما .

واضاف صادقي اليوم الاثنين في كلمة له في مهرجان المأكولات والاطعمة في جامعة بوناي الهندية الذي اقيم بمناسبة الذكري السنوية الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية بمشاركة عدد كبير من الطلاب الايرانيين المقيمين هناك، و دعا الي ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين ايران و الهند.
ولفت الي اواصر العلاقات الثقافية بين ايران و المناطق المحيطة بها في شمال آسيا الوسطي و القوقاز و اليونان و العراق والدول العربية في غرب اسيا وحتي روسيا واضاف هناك مشتركات بين هذه الدول في طبخ مختلف الاطعمة.
يذكر ان مهرجان الاطعمة هذا يقام كل سنة في مدينة بونا الجامعية وتعرض مختلف الاطعمة المحلية لمختلف دول العالم الي جانب عرض الفنون الوطنية .
ولقي جناح ايران في هذا المهرجان اقبالا واسعا لعرضه العديد من المأكولات و الاغذية المتنوعة.
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فرهنگي

مهرجان الاطعمة

ايران و الهند

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القنصل العام الايراني في مومباي: التقاليد المشتركة عنصر مهم في تعزيز العلاقات الثقافية مع الهند

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