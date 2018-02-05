السفير الكرواتي: نرغب بتوظيف الاستثمارات في مجال الطاقة بايران

طهران / 5 شباط /فبراير /ارنا-
اكد السفير الكرواتي في طهران استريبور كيكرتس رغبة بلاده في توظيف الاستثمارات في مجال البنية التحتية وحقول الطاقة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال لقائه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الكرواتية حميد رضا فولادكر، في طهران الاحد، اكد كيكرتس علي المشتركات والاواصر العميقة بين البلدين.
واضاف، ان تطوير العلاقات والتعاون مع ايران يلعب دورا مهما لبلاده في مختلف القطاعات ومنها الطاقة والسياحة والصداقة.
واشار الي الماضي الجيد للتعاون البرلماني بين البلدين وقال، ان برلمان كرواتيا يدعم تنمية التعاون مع ايران.
من جانبه اعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الكرواتية حميد رضا فولادكر، عن سروره للمسيرة المتنامية للتعاون بين البلدين وقال، ان لايران وكرواتيا طاقات عالية في مختلف المجالات ومنها الصناعة والتجارة والاقتصاد للرقي بمستوي التعاون البرلماني حيث ينبغي الاستفادة من ذلك لتحقيق المصالح المشتركة.
واعتبر مستوي العلاقات الاقتصادية بانه لا يرقي الي المستوي الجيد للعلاقات السياسية، مؤكدا ضرورة الرقي به بما هو لائق به.
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السفير الكرواتي: نرغب بتوظيف الاستثمارات في مجال الطاقة بايران

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