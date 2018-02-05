انعقاد الاجتماع الرباعي الامني بين ايران والعراق وروسيا وسوريا ببغداد

وافادت 'ارنا' ان الاجتماع عقد برئاسة رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية اللواء سعد العلاق ورئيس المركز الرباعي فضلا عن حضور شرفي للسفير الايراني ايرج مسجدي.

ووجه اللواء العلاق الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية لدعمها للعراق في حربه ضد داعش وقال ان دماء الشباب العراقيين والايرانيين امتزجت معا في الحرب ضد داعش.

واشار هذا المسؤول العسكري العراقي الي ان داعش قد اندحر ولكن ينبغي مراقبة تحركاته الجديدة وسائر الارهابيين في اطار مجموعات ومسميات جديدة ومحاولاتهم الرامية الي زعزعة الامن في العراق.

واعتبر دور هذا المركز بانه كان مؤثرا وكبيرا جدا في الحرب ضد داعش، مشيدا مرة اخري بوقوف الجمهورية الاسلامية الي جانب العراق ومؤكدا علي استمرار دعمها للحكومة والشعب العراقي في مرحلة ما بعد داعش.

ووجه اللواء العلاق الشكر والتقدير بصورة خاصة للملحق العسكري الايراني في بغداد مصطفي مراديان في تحقيق منجزات هذا المركز في الحرب ضد الارهاب.

من جانبه اعتبر السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي دور المركز الرباعي في دحر داعش بانه كان مؤثرا جدا موجها الشكر لجميع الاطراف.

واشار مسجدي الي الاهمية التي توليها الجمهورية الاسلامية للتعاون متعدد الاطراف خاصة بين دول هذا المركز، معلنا استعداد طهران لاستمرار انشطة هذا المركز في اي مستوي من التعاون يتم الاتفاق عليه.

بدوره قال المحلق العسكري الايراني في بغداد العميد مصطفي مراديان في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' علي هامش الاجتماع، ان تبادل المعلومات خاصة تزويد القوات العراقية بالمعلومات الاستخبارية في كشف واستهداف المواقع المهمة والحساسة لداعش والارهابيين التكفيريين الاخرين في العراق وبعض الحالات في سوريا ايضا، يعد واحدا من اهم واكثر الانشطة نجاحا لهذا المركز.

انتهي ** 2342

