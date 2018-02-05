اصابة مكتب 'ارنا' في دمشق باحدي قذائف المجموعات المسلحة

دمشق / 5 شباط / فبراير /ارنا-
استهدفت المجموعات المسلحة العاصمة السورية دمشق بقذائف تحوي قنابل عنقودية اصاب احداها شرفة مكتب وكالة الجمهورية الاسلامية 'ارنا' مما ادي الي تحطيم زجاجها واحداث اضرار فيها.

ذكرت ذلك وكالة الجمهورية الاسلامية 'ارنا' في تقرير لها مساء الاحد.
بدورها افادت 'سانا' ان 15 شخصا بجروح جراء خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية واستهدافها بالقذائف حيي المزة وعش الورور وضاحية حرستا السكنية في دمشق وريفها.
وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن 3 قذائف صاروخية سقطت بعد ظهر الاحد علي ضاحية حرستا السكنية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أسفرت عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.
واعتدت المجموعات المسلحة الخميس الماضي بـ 17 قذيفة صاروخية علي ضاحية حرستا السكنية أدت إلي أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.
كما أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن مجموعات مسلحة اعتدت علي حي عش الورور بمنطقة برزة بقذيفتين صاروخيتين أسفرتا عن أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم وقذيفة علي منطقة المزة في محيط مدينة الجلاء الرياضية ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.
وردا علي الاعتداءات ذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة علي مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.
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