مسؤول: العلاقات بين ايران وتتارستان تساعد علي نمو السياحة

وخلال لقائه في مدينة مشهد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في تتارستان سيرغي ايفانوف قال ابوالفضل مكرمي فر، انه في حال ايجاد التفاهم بين ايران وتتارستان فبامكان مدينة كازان مركز جمهورية تتارستان الروسية ان تصبح ثالث مقصد للسياح الايرانيين بعد موسكو وسان بطرسبورغ.

واضاف، ان محافظة خراسان الرضوية تعد محور السياحة الدينية كما يمكننا اقامة تعاون جيد في مجال الصناعات اليدوية والسياحة الصحية والرياضية والطبيعية مع جمهورية تتارستان ومدينة كازان.

وقال، انه خلال الاجتماع الذي عقد في تتارستان، تم طرح مسالة تبادل السياح والقوافل السياحية بين الجانبين ونظرا للرحلات الجوية المباشرة بين طهران ومشهد وبين موسكو وسان بطرسبورغ، فان خراسان الرضوية علي استعداد لان تكون كازان احد المقاصد السياحية لمكاتب خدمات السفر والسياحة فيها.

من جانبه اكد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بجمهورية تتارستان الرغبة بالمزيد من تطوير العلاقات مع خراسان الرضوية وكازان.

واضاف ايفانوف، ان العلاقة مع ايران وخراسان الرضوية مهمة وقيمة جدا بالنسبة لنا ونتوقع مستقبلا جيدا كما ان اعضاء وفد خراسان الرضوية الذين زاروا كازان رحبوا بهذه العلاقة.

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