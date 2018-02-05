الحرس الثوري يعتقل عنصرين من تنظيم `ري ستارت` المناوئة

وقال العقيد نظم آبادي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء السبت، انه تم صباح اليوم رصد واعتقال عنصرين من تنظيم 'ري ستارت' من قبل احدي دوريات التعبئة في مدينة محلات.

واضاف، ان اعتقال هذين العنصرين جاء حين قيامهما بعمليات تخريب للامان العامة والدينية.

وتابع قائلا، انه وفقا للمعلومات الحاصلة واعترافات هذين العنصرين، فان علاقة هؤلاء الافراد جلية مع الخارج وتنظيم 'ري ستارت'.

واوضح العقيد نظم آبادي بان المعتقلين قاما خلال الايام الماضية باشعال النيران في باب مكتب امام الجمعة والمسجد.

وقال بانه تم تسليم المعتقلين للسلطات القضائية لاجراء المزيد من التحقيقات وفتح ملف لهما.

انتهي ** 2342

