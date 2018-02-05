مسؤول صحي بلجيكي يعلن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في بناء المستشفيات

ولدي لقائه وكيل وزير الصحة الايراني ايرج حريرجي في طهران الاحد قال مويكنز لقد عقدنا اجتماعات مفيدة مع مدراء وزارة الصحة والوفود الايرانية مهدت الارضية الجيدة لتعاون اكبر مع ايران.

واعلن استعداده للتعاون فيما يتعلق بالخدمات الصحية وبناء المستشفيات وقال انه من المؤكد انه سيجري في هذا الاطارعقد اجتماعات مع الشركات البلجيكية لتطوير التعاون مع ايران لتمهيد الارضية لمزيد من التعاون مع ايران.

واوضح ان تبادل الخبرات الايجابية والعلمية والمؤثرة في مجال ادارة وبناء المستشفيات يحظي باهمية كبيرة لاننا نمتلك خبرات جيدة للغاية بامكانها ان تسهم في الحد من الاعتماد علي اسرة المستشفيات واستخدام تقنيات مختبرية الكترونية حديثة لمراقبة المرضي في منازلهم وبالتالي الحد من نفقات قطاع الصحة والعلاج .

واشار الي زيارته لمدينة اصفهان معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع المراكز البحثية الايرانية وقال اننا توصلنا الي اتفاق لاول مرة للتعاون البحثي بين بلجيكا واحدي الجامعات الايرانية.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول نقل خبرات الاساتذة والطلبة الجامعيين والتعاون في اطار مسروع 2020 للاتحاد الاوروبي في مجال الابحاث الصحية.

انتهي ** 2342

