لقاء الملحق التجاري الإيراني مع مدير ميناء 'الرويس' القطري

الدوحة/4 شباط/فبراير/إرنا- إلتقي الملحق التجاري الإيراني بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 'محمد باقري' اليوم الأحد مع مدير ميناء 'الرويس' القطري 'عبد الله الجبر النعيمي'.

وتم خلال هذا اللقاء دراسة سبل تطوير التعاون بين البلدين خاصة في مجال نقل السلع من الموانئ الإيرانية الي هذا الميناء القطري حيث إتفق الجانبان علي إجراء التنسيقات اللازمة من أجل إحتواء المشاكل وتذليل العقبات الموجودة في هذا المجال.
وفي تتمة اللقاء، تفقد باقري السوق الحدودية وصاحبي الأجنحة فيها واطلع عن كثب علي المشاكل الموجودة بشأن نقل السلع من ميناء 'بندر عباس' الي ميناء 'الرويس'.
ووفق الإتفاق المبرم، تم تخصيص 40 جناحا من سوق ميناء الرويس الحدودية القطرية بتجار محافظتين إيرانيتين (بوشهر وهرمزغان).
يذكر، ان ميناء الرويس يقع شمالي قطر وفي أقرب نقطة من إيران.
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اقتصاد

إيران

ميناء الرويس القطري

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لقاء الملحق التجاري الإيراني مع مدير ميناء

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