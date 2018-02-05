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اية الله املي لاريجاني يدخل المستشفي لاجراء فحوصات طبية دورية

طهران / 4 شباط / فبراير / اعلن مدير عام قسم العلاقات العامة في السلطة القضائية الايرانية 'حسن رحيمي' عن ادخال رئيس السلطة القضائية اية الله صادق املي لاريجاني احدي المستشفيات في العاصمة طهران لغرض الكشف الطبي وتلقي علاج بسيط فضلا عن اجراء فحوصات طبية دورية له.

وفيما تطرق الي الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي اثارت القلق، اكد رحيمي علي انه لايوجد داعي للقلق وان اية الله املي لاريجاني سيغادر المستشفي خلال الساعات القادمة.
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سياسي

اية الله املي لاريجاني

فحوصات طبية دورية

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اية الله املي لاريجاني يدخل المستشفي لاجراء فحوصات طبية دورية

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