اية الله املي لاريجاني يدخل المستشفي لاجراء فحوصات طبية دورية

وفيما تطرق الي الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي اثارت القلق، اكد رحيمي علي انه لايوجد داعي للقلق وان اية الله املي لاريجاني سيغادر المستشفي خلال الساعات القادمة.

انتهي ** ح ع

