نمو صادرات ايران غيرالنفطية بنسبة 1.7 بالمئة

طهران/4شباط/فبراير- اعلن رئيس موسسة الجمارك الايرانية فرود عسكري ان قيمة الصادرات غيرالنفطية لايران بلغت 37 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الاولي من العام الايراني الحالي الذي بدا في 21 آذار/مارس الماضي بحيث شهدت نموا بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

واشار عسكري في تصريح له اليوم الاحد الي ان حجم التجارة الخارجية لايران بلغ نحو 80 مليار دلار خلال نفس الفترة وقال ان قيمة اجمالي استيراد ايران من السلع بلغت 42 مليارا و800 ميليون دولار خلال هذه الفترة بحيث شهدت نموا بنسبة 21.9 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وصرح ان المنتجات البتروكيمياوية بقيمة 12 مليارا و600 مليون دولار احتلت المرتبة الاولي في لائحة صادرات ايران بحيث شهدت نموا بنسبة 13 بالمئة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه كما احتلت السوائل الغازية بقيمة 5 مليارات و679 مليون دولار المرتبة الثانية.
وتابع ان قيمة سائر السلع والبضائع التي صدرتها ايران خلال هذه الفترة بلغت 18 مليارا و800 مليون دولار بحيث شهدت نموا بنسبة 13 بالمئة مضيفا ان حجم صادرات ايران من الغاز الطبيعي كان مليارا و890 مليون دولار حيث تم تصدير معظمه الي تركيا.
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نمو صادرات ايران غيرالنفطية بنسبة 1.7 بالمئة

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